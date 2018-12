Il Segreto/ Anticipazioni puntata 28 dicembre: la vendetta di Julieta e il perfido piano di Fernando

Il Segreto non va in vacanza neanche durante le festività natalizie. Dopo la puntata speciale trasmessa il 25 dicembre, la soap opera spagnola torna in onda oggi, venerdì 28 dicembre, su canale 5, torna in onca con il quotidiano appuntamento pomeridiano. Al centro della puntata odierna ci saranno Fernando e Julieta, protagonisti di due eventi decisamente diversi, ma altrettanto importanti per la comunità d Puente Vejo. Se il figlio di Olmo Mesìa metterà in atto un piano perfetto per rovinare il matrimonio di Severo e Irene, Julieta, addolorata per la perdita di Saul, cercherà un modo per vendicare la morte dell’uomo che ha sempre amato, ma cosa accadrà precisamente? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

FERNANDO ROVINA IL MATRIMONIO DI SEVERO E IRENE?

Fernando Mesia è sempre il perfido uomo, pronto a tutto per raggiungere i propri obiettivi. Tornato a vivere a Villa Montenegro, il figlio di Olmo Mesìa farà di tutto per rovinare prima il matrimonio e poi la vita di severo Santacruz. Quest’ultimo, per accontentare Irene, ha accettato di sposarsi senza un piano di protezione sperando nel buon senso di Fernando. Quest’ultimo, però, infatti, comincerà a provocare Severo scatenando la sua reazione. L’intendo del Mesìa, infatti, è poter agire contro Santacruz per legittima difesa in modo da non incorrere in guai con la legge. Ci riuscirà? E, soprattutto: Severo cadrà nella trappola?

LA VENDETTA DI JULIETA

Julieta non riesce a rassegnanrsi all’idea di aver perso Saul e intende vendicare la sua morte. Per riuscirci è tornata a vivere a Villa Montenegro dove che Prudencio le ha fatto credere che ad uccidere Saul sia stato Fernando per evitare di confessare la verità avendo sparato personalmente al fratello. Julieta, disposta a tutto per avere la sua vendetta, per colpire Fernando, accetterà l’aiuto di Raimundo che, a sua volta, vuole colpire il mesìa per le violenze arrecate in passato a sua nipote Maria, scappata poi con Gonzalo. Julieta e Raiumundo, così, stringeranno un’alleanza contro Fernando: insieme, riusciranno ad avere la vendetta che cercano?



