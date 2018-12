IL SOGNO DI UNA VITA/ Su Canale 5 il film con Rachel Boston oggi, 28 dicembre 2018

NEL CAST RACHEL BOSTON

Il sogno di una vita sarà il film trasmesso in prima visione assoluta in programma nel pomeriggio di venerdì 28 dicembre 2018 su Canale 5 a partire dalle ore 16.55. Film tv diretto dal regista David Mackay di produzione canadese realizzato nel 2015, ‘Il sogno di una vita’ è una tipica commedia natalizia, il cast vede presente Rachel Boston nella parte della protagonista Callie e David Alpay nel suolo del co-protagonista, David. Brenda Strong è Gloria, l’implacabile proprietaria del ristorante dove si svolgono gran parte delle vicende del film e dove nasce la storia d’amore tra Callie e David. Completano il cast della pellicola Wayne Cox, Tonya Albers, Ken Camroux-Taylor, Kwesi Ameyaw, Peter Ciuffa e Mark Brandon, Dylan Kingwell e Dakota Guppy. Ma adesso vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

IL SOGNO DI UNA VITA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La protagonista de ‘Il sogno di una vita’ è Callie, giovane chef dalle grandi aspirazioni che ha finalmente iniziato a lavorare da professionista, ottenendo il suo primo impiego nella cucina di un Country Club gestita dalla dispotica Gloria, perfezionista e poco incline a fidarsi di una cuoca giovane come Callie. L’incontro destinato a cambiare la vita della ragazza è però quello con David, un amico d’infanzia di ricca famiglia che Callie aveva ormai perso di vista da molto tempo. Una delle più grandi e rinomate tradizioni del Country Club dove lavora Callie e la gara di sculture su ghiaccio natalizie, un grande classico canadese, e il caso vuole che la più brava a realizzarle, da pluri-vincitrice delle passate edizioni del concorso, sia proprio Gloria. David decide di iscrivere Callie alla gara nonostante questo rischi di acuire i contrasti con Gloria: lavorando insieme alla realizzazione della scultura su ghiaccio, Callie e David scopriranno di avere tanto in comune, e il loro sentimento ispirerà la realizzazione di una scultura memorabile, nonostante l’aspra competizione durante i giorni della gara rischia di mettere a repentaglio il lavoro di gloria per aver sfidato di fatto il suo capo, con Gloria che capirà però alla fine come la scultura della ragazza sia ispirata al grande amore per David.

