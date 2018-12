Ilary Blasi, le parrucche del Grande Fratello Vip/ Francesco Totti come ha reagito? “Non si stupisce più…”

Se i concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip non sono stati degni delle aspettative, le parrucche indossate da Ilary Blasi hanno fatto la loro figura. La conduttrice infatti, ne ha sfoggiata una diversa a sera, facendo impazzire gli estimatori che ormai, consideravano questo l’appuntamento fisso per eccellenza. Con tutte quelle parrucche infatti, la moglie di Francesco Totti è stata in grado di creare anche notevole fermento social, facendo commentare gli internauti, specie su Twitter, social network molto usato dagli appassionati di reality show e programmi televisivi. Come avrà preso l’ex calciatore della Roma la decisione stravagante della sua consorte? La presentatrice infatti, ha avuto modo di confidarsi tra le pagine del settimanale Gente, raccontando proprio la reazione di Totti nei confronti delle innumerevoli capigliature posticce indossate nel corso della terza edizione del reality show più spiato della televisione italiana.

Le parrucche di Ilary Blasi? Ecco come ha reagito Francesco Totti

“Non si è scomposto neanche un po’, dopo 17 anni insieme ha capito con chi ha a che fare” ha dichiarato Ilary Blasi. “Sa che sono un po’ matta, estrosa, mai convenzionale. Mi ha vista con i capelli lunghi, corti, lisci, mossi, con la frangia, platino” ha poi aggiunto per poi precisare: “Non si stupisce più”. Durante la sua nuova intervista, la conduttrice del GF Vip ha raccontato di avere anche un sogno: “Mi piacerebbe un’esperienza a Lourdes. Accompagnare i malati, la gente che va in pellegrinaggio, che è una cosa che sogno di fare da anni” ha affermato. “Ho avuto tanto dalla vita, non lo dimentico” ha poi concluso “Penso che sia giusto e bello dedicarsi anche a chi ha bisogno”. E se Francesco Totti ha dimostrato di non stupirsi affatto per i look della moglie, il pubblico a volte non è stato dello stesso parere. In molti infatti hanno avuto modo di criticarla, a volte anche fin troppo pesantemente. Tra i look meno graditi dai telespettatori? Senza dubbio il caschetto biondo platino!

