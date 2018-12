La casa stregata, Iris/ Streaming video del film con Renato Pozzetto (oggi, 28 dicembre 2018)

La casa stregata, in onda stasera su Iris, è un cult del cinema italiano degli anni ottanta. Laura e Morando Morandini sottolineano a Telesette che questa è una farsa di fantasmi mal scritta e peggio diretta dove contano gli effetti speciali. Si salva: “Qualche invenzione comica vecchia come il cucco e pozzetto, il più infantile dei comici italiani, di una banalità profonda in maniera eccezionale”. Francesco Mininni su Magazine Italiano Tv specifica come solo la prima parte sia divertente, quando il film poi procede però scade progressivamente fino a diventare una vera e propria farsa senza una costruzione. Da salvare sono soltanto Gaetano il cane parlante e alcune uscite surreali di Pozzetto. Il trailer del film ci permette di scoprire altre interessanti novità, clicca qui per il video, La casa stregata va in onda a partire dalle 21.10 su Iris e potremo seguirlo in diretta streaming sul portale di Mediaset cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

NEL CAST RENATO POZZETTO

La casa stregata, il film in onda su Iris oggi,venerdì 28 dicembre 2018 alle ore 21,00. La casa stregata è una pellicola diretta da Bruno Corbucci realizzata nel 1982 e ascrivibile al genere dei film comici italiani. Il film vede un ottimo cast di attori, tra di essi merita una menzione speciale senza ombra di dubbio Renato Pozzetto che interpreta Giorgio Allegri, nella parte femminile invece il regista ha scelto Gloria Guida, all’attrice italiana Corbucci ha affidato la parte di Candida Melengo. La pellicola vista anche la grande anzianità di produzione è stata programmata diversa volte sui piccoli schermi del bel paese.

LA CASA STREGATA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La pellicola prende avio dalla ricerca di un appartamento operata dal bancario milanese Giorgio Allegri. Il professionista è in via di trasferimento e ha l’esigenza di trovare una nuova location a Roma. La casa deve essere abbastanza grande da poter ospitare non solo Allegri e la sua fidanzata Candida, ma anche la suocera e il grande cane della coppia. Tutte le case visionate da Allegri non soddisfano i criteri ricercati, fino a quando un misterioso individuo, Omar il Saraceno, non offre al bancario una lussuosa villa sulla Via Appia. La casa oltre ad essere grande e molto bella presenta anche un affitto particolarmente basso, cosa che la rende estremamente appetibile. Una volta preso possesso della villa si scopre l’arcano che dietro si cela. La villa mille anni prima era stata oggetto di un incantesimo allorquando la madre di una donna aveva scoperto la propria figlia con il proprio moroso. La stregoneria prevede che le donne che abitano all’interno della casa dovranno rimanere vergini fino alla prima notte di nozze. Omar afferma anche di essere il servitore dei due innamorati e che l’incantesimo terminerà fino alla prima notte di luna piena. Se Giorgio e Candida riusciranno ad ottemperare alle regole dell’incantesimo essi saranno ricompensati con una pioggia di monete d’oro. Molti saranno le situazioni che si dipaneranno da quel momento, situazioni tutte estremamente ironiche e che vedranno i due giovani riuscire a tenere a freno le voglie carnali, pur di guadagnare l’agognata ricompensa.

IL TRAILER DEL FILM

