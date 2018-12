Mario Ermito e Francesca Testasecca in crisi / “Ci siamo presi un pausa di riflessione. Ora siamo separati”

Dopo le voci di qualche tempo fa che volevano la loro relazione in crisi, oggi la conferma arriva dai diretti interessati. Purtroppo tra Mario Ermito e Francesca Testasecca la crisi c’è ed è molto seria. Il loro amore, nato cinque anni fa, potrebbe infatti essere giunto al capolinea e ad annunciarlo è proprio Ermito nel corso di un’intervista rilasciata a Novella2000. “Ci siamo presi un pausa di riflessione. – ammette l’attore – Attualmente siamo separati per via dei numerosi impegni di lavoro di tutti e due, anche se di base resta l’amore e il sentimento”. Una vita amorosa abbastanza tormentata, quindi, per Mario Ermito. D’altronde, già l’estate scorsa, l’attore e l’ex Miss Italia avevano raccontato ai giornali di aver messo in pausa la loro relazione. Ma se questa è la situazione sentimentale, ben diversa è quella lavorativa.

MARIO ERMITO AL FIANCO DI CLAUDIA GERINI PER “DETECTIVE PER CASO”

Mario Ermito è reduce da una bellissima avventura a Tale e Quale Show, che l’ha visto tra i migliori tanto da conquistarsi un posto al torneo. Presto torna in tv con “Detective per caso”, pellicola che lo vedrà recitare accanto a Claudia Gerini, Valerio Mastandrea e il comico Lillo. In merito, Ermito ha dichiarato: “Si tratta del primo il primo film al mondo di questo genere, interpretato da ragazzi disabili e normo dotati. Lavorare con ragazzi speciali è stata un’esperienza magnifica che non dimenticherò più. – e aggiunge – Giordano, un ragazzo speciale che nel film si chiama Panico… alla fine è stato lui a insegnarmi tanto. Dopo la proiezione, in occasione del Festival del Cinema di Roma, mi ha abbracciato e mi ha detto: sarai per sempre il mio angelo custode. Non potete immaginare la mia emozione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA