MEGHAN MARKLE/ Il padre Thomas “regalava marijuana agli invitati”: la duchessa snobba il gossip

Thomas Markle ha rivelato che la figlia, Meghan, regalava droga durante la festa del suo primo matrimonio. L’uomo, dopo aver venduto ai tabloid delle foto della figlia, ha deciso di lanciare un gossip bomba sulla neo duchessa del Sussex. Ma qual è stata la reazione di Meghan di fronte a queste nuove dichiarazioni ai suoi danni? È ormai chiaro che la duchessa, in tutti questi mesi, si è abituata ai vari gossip sul suo conto, creandosi quasi uno scudo dalle malelingue. Infatti, anche stavolta, Meghan snobba il gossip anche perché c’è tanto a cui pensare e, soprattutto, c’è una priorità assoluta in questo periodo: il suo primo figlio in arrivo. La gravidanza di Meghan Markle prosegue a gonfie vele e l’attesa del royal baby aumenta di giorno in giorno. (Aggiornamento di Anna Montesano)

L’accusa shock contro Meghan Markle

Meghan Markle continua ad appassionare la stampa internazionale con scoop e rivelazioni che, come potrete bene immaginare, non arrivano mai dalla diretta interessata, giusto per una questione di regole reali e distacco dal mondo del gossip. A rompere il breve silenzio, ci ha pensato ancora una volta il padre Thomas, dopo i passati pasticci che avrebbero portato i due ad interrompere ogni tipo di rapporto amorevole. Proprio poco prima delle vacanze natalizie, si era detto che Meghan avesse dei problemi con Kate Middleton, parlando di litigi e presunte ostilità da cognate. Messi da parte questi nuovi pettegolezzi, la nuova bomba arriva dal padre di Meghan che, come avrete avuto modo di vedere, non ha intenzione di parlare bene di sua figlia, alimentando le problematiche tra di loro. Secondo quanto si legge sul Sun infatti, pare che nel corso delle prime nozze con il produttore Trevor Engelson, celebrate in Giamaica nel 2011, l’ex attrice avrebbe donato agli ospiti, delle piccole dosi di marijuana.

Il padre di Meghan: nuovo pettegolezzo bomba

Meghan Markle e il padre Thomas non hanno certamente un buon rapporto. Siamo sicuri che, gli ultimi pettegolezzi sul conto della figlia, non faranno altro che peggiorare le cose tra di loro. “Meghan aveva pianificato tutto nei minimi dettagli”, ha riferito il signor Markle. E circa il dosaggio di marijuana da lei distribuito durante il primo matrimonio con Trevor Engelson, ha riferito: “E’ illegale, ma non è un grosso problema in Giamaica, è quasi una consuetudine laggiù. Non fumo erba e per quanto ne sappia, nemmeno lei”. Come potrebbe prendere la Royal family questa nuova indiscrezione scottante? Proprio la Markle in attesa del primo figlio dal principe Harry, sta trascorrendo queste feste in compagnia della sua nuova famiglia reale e, nella maggior parte dei casi, cerca sempre di tenersi lontana da pettegolezzi e gossip. Per quanto riguarda l’arrivo del figlio, pare proprio che la donna ci sia quasi. Ed infatti di recente ha dichiarato ai fan di essere vicina al parto: “Ci siamo quasi, non vediamo l’ora”.



