MICHELLE HUNZIKER/ Vacanza in famiglia a San Cassiano: l’arrivo in elicottero scatena i fotografi

Natale in famiglia per Michelle Hunziker che in queste ore è arrivata a San Cassiano, località sciistica in Trentino Alto Adige. La showgirl ha scelto di trascorrere le vacanze dell’ultimo dell’anno in compagnia della famiglia. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la showgirl per raggiungere la meta è arrivata a bordo di un elicottero che ha scatenato la curiosità dei fotografi. Ad accompagnarla in questo lungo ponte natalizio il marito Tomaso Trussardi, la figlia Aurora Ramazzotti e le piccole Sole e Celeste. Il Natale ha da sempre un significato importante per la showgirl che recentemente durante un’intervista rilasciata a Gente ha ricordato le festività trascorse in Svizzera: ” Era papà il regista di tutto, se ci ripenso provo tenerezza. La festa non erano i regali, era lo stare tutti insieme, attorno al tavolo a leggere poesie. Pensieri che ognuno di noi dedicava al resto della famiglia. Quella sera si tirava fuori tutto, il bello e ciò che non andava. Ma la magia del Natale annullava le tensioni, si ripartiva da zero. Uniti. Fino a quando i miei si sono separati. Avevo 12 anni. Da allora il Natale non ha più avuto lo stesso sapore per diverso tempo”.

Il Natale di Michelle Hunziker La magia del Natale è ancora presente nella vita della bellissima Michelle Hunziker che, in occasione di un’intervista rilasciata a Gente, ha raccontato i preparativi: “a metà novembre preparo l’albero con le bambine che vivono l’euforia delle feste. A inizio dicembre dispongo 4 candele da accendere una alla volta a ogni domenica d’Avvento”. Un modo speciale per stemperare l’attesa della vigilia di Natale, che rappresenta per la showgirl un momento da vivere e condividere in famiglia. Tutto è improvvisamente cambiato quando i genitori hanno deciso di separasi: “Avevo 12 anni. Da allora il Natale non ha più avuto lo stesso sapore per diverso tempo” ha rivelato la showgirl. Per fortuna nella sua vita oggi ci sono dei capisaldi importanti: “Ne ho due, stabilità e famiglia. La prima è una sensazione meravigliosa che provo da quando sto con Tomaso. La seconda perché festeggeremo tutti insieme”. La foto scattata poco dopo l’arrivo in elicottero a San Cassiano, località sciistica in Trentino Alto Adige, ne è la conferma: Michelle è felice circondata dagli affetti sinceri e della sua bellissima famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA