OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni oggi, 28 dicembre 2018: Leone energico, Vergine emotivo

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 28 DICEMBRE 2018

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche per la giornata di oggi, 28 dicembre 2018. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni di LatteMiele dove ha tenuto la consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Leone: il segno in questo fine settimana cresce di tono e di forza oltre che anche di energia. Il 2019 non sarà risolutivo per tutti però per quelli che si applicano di certo sarà un anno da ricordare. Da dicembre tutto sta ripartendo e anche la voglia di fare che non è di certo inferiore. Solo chi ha già tutto non può pretendere di più. Chi ha già un amore o un lavoro magari cerca un effetto speciale, qualcosa che stupisca. Il 2019 non è un anno da effetti speciali, ma è un anno per costruire. Vergine: questo segno ha bisogno di un riscontro emotivo e di molta energia. Cresce giorno dopo giorno la voglia di ristabilire con gli altri un rapporto più solido e anche una grande identità, volontà di riuscita che è il tema dominante del periodo. Tra la volontà di riuscita e delle situazioni buone in mente c’è un profondo disagio legato a questioni economiche, pratiche o legali. Attenzione doppia se c’è un problema all’interno di un’azienda, nel 2019 si potrebbe arrivare ai ferri corti e magari trovare una mediazione mettendo in mezzo un avvocato.

Gemelli: questo weekend sarà segnato dalla forza. Quindi non è un caso se qualcuno in questo periodo ribadirà il proprio segno di amare e di essere amato anzi queste sono giornate importanti. Bisogna però controllare sempre i propri conti e se c’è una storia in crisi bisognerà utilizzare doppia prudenza perché gennaio sarà un mese che metterà al bando tutte le parole inutili. Cancro: il segno in questione deve controllare la sua forma fisica e soprattutto lo stomaco. Non bisogna incidere troppo nei legami che sono già complessi. Se c’è da fare una scelta tra due situazioni questo è il momento migliore. Si è assunto verso i confronti dell’amore un atteggiamento un po’ meno polemico rispetto al passato. Adesso si accetta quello che c’è, ma soprattutto non ci si crea più troppi problemi come prima. Sicuramente tra questi ci stanno soprattutto quelli che hanno vissuto una separazione.

Sagittario: si deve essere un pochino più liberi e di nascita lo si è. In questi giorni il segno si sente letteralmente privato della propria libertà. Se si hanno reazioni un po’ troppo vivaci qualcuno potrebbe giudicare il segno egoista e penserà che si vogliono fare le cose senza pensare al bene degli altri. La realtà è che c’è bisogno di esprimere quello che si prova dentro. Se questo desiderio comporta alla chiusura di rapporti che fino a poco tempo fa sembravano indispensabili meglio così. Qualcuno ha già cambiato programmi e progetti da diversi mesi ma evidentemente non basta. Capricorno: il weekend chiede letteralmente di non strafare. Mettersi sul piedistallo non è cosa da Capricorno, però portare avanti le proprie idee con grande testardaggine sì. Allora si deve cercare di portare avanti solo le idee che rendono. Uno dei mesi più belli sarà quello di febbraio. Sarà possibile infatti far ripartire un progetto e ci saranno novità da mettere in gioco. In questo weekend si è un po’ sotto pressione per colpa dei sentimenti.

Acquario: finalmente si è contenti perché tra poco non ci sarà più Venere contraria. In questi giorni dal punto di vista delle soddisfazioni di lavoro c’è qualcosina in più. E’ probabile che qualche Acquario possa arrivare a pensare a qualche novità professionale da attuare nel corso dei prossimi mesi. A qualcuno verrà in mente qualcosa che altri non hanno fatto ed è tipico del segno zodiacale dell’Acquario, fare quello che non fanno gli altri. Il fine settimana permetterà un recupero con il segno che dovrà iniziare a frequentare gente. Pesci: il segno deve lottare per superare una fase di lieve scontentezza e agitazione che ha velato un po’ gli ultimi giorni. Il segno vive un periodo di grande riscatto e molti lo vivranno addirittura gennaio in amore potrebbe essere il mese della grande verità. Se qualcosa è stato celato o se qualcosa non è stato detto verrà fuori. Bisogna rimboccarsi le maniche e parlare di sentimenti cercando anche di evitare una piccola crisi.

Bilancia: parte molto bene in questo weekend anche perché la Luna raggiungerà molto presto il segno. Tra venerdì e domenica molti avranno modo di riscoprire un sentimento. Chi ha avuto un rapporto con persone di lavoro e soprattutto in tanti ambienti diversi si è sentito attaccato ingiustamente. Molti Bilancia hanno sentito più forte questo senso della giustizia che posseggono innato messo a disagio. Qualcuno avrebbe potuto dire al segno di non aver fatto bene qualcosa oppure è arrivata un’accusa di essere stati lontani. Si deve iniziare a pensare al Capodanno. Scorpione: quelli che hanno un progetto o che hanno una loro idea o una grande passione devono essere in qualche modo spronati in questo periodo visto che è un momento importante. Lo Scorpione, fin troppo spesso, vede il bicchiere mezzo vuoto anziché mezzo pieno e questo è un piccolo errore. Se poi ci si ragiona, i problemi che si sono vissuti di recente sono stati più che altro causati dagli altri.

Ariete: questo fine settimana ricorda che bisogna lasciarsi andare per una situazione un po’ più blanda. In questo periodo il segno ha davvero molti progetti per il 2019. Questo segno zodiacale ha bisogno di fare delle cose nuove e poi di andarle a mettere in pratica. Avrà a disposizione un anno molto fertile. Il problema sarà quello di doversi abituare semmai a frequenti cambiamenti. Questa è una cosa che tutto sommato però all’Ariete non dispiace. Fare le stesse cose infatti è una vera e propria maledizione. Dal punto di vista sentimentale bisogna capire cosa è accaduto negli ultimi due o tre mesi perché se c’è stata una crisi adesso si può finalmente recuperare e passare oltre. Toro: questo è un fine settimana di recupero, considerando anche che Venere non sarà più in opposizione fra qualche giorno. Questo significa che molti dei nati sotto questo segno ritroveranno finalmente la strada della tranquillità persino quelli che hanno vissuto una crisi. Questo è il periodo giusto per fare una piccola rivoluzione che poi tanto piccola non è. Il problema però è che questo segno non è abituato alle rivoluzioni, capitano raramente nella sua vita. Da maggio scorso però qualcosa è cambiato e qualcosa cambierà ancora nella primavera del 2019.

CAPRICORNO NON DEVE STRAFARE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Sempre dall’oroscopo di Paolo Fox di oggi voltiamo pagina e andiamo sui segni né carne né pesce. Questo è un mese dove chi tra i Gemelli ha sbagliato paga ed eventualmente se ci sono state delle distrazioni bisognerà ammetterle e capire se continuare. Non è il momento giusto per il Cancro di dire “sì ti amerò per sempre”, però se c’è una compagnia perché allontanarla? Chi è in dubbio tra due storie si trova ovviamente in una situazione da considerarsi un pochino più imbarazzante. Il Capricorno non deve strafare, perché rischia di crearsi delle complicazioni non facili da gestire. Si deve cercare di portare avanti solo quelle che sono idee che rendono, il rischio infatti è di perdere tempo di fronte a cose che non vanno come si vorrebbe. Forse è il caso di prendere rapidamente delle decisioni. Attenzione a correre, rischiando di prendere delle strade che sono sbagliate.

ACQUARIO MOLTO SODDISFATTO, TOP E FLOP

Ora è il momento di analizzare i top e i flop dell’oroscopo di Paolo Fox. Qualcuno tra gli Scorpione è stato male per la famiglia, altri hanno avuto dei problemi personali. Se si è desiderato in prima persona un allontanamento allora non ci si deve lamentare perché poi c’è una grande volontà di azione. Il segno in questi giorni finalmente fa quello che davvero desidera fare. Per i Pesci sta per arrivare un Capodanno che nasce sotto ottimi aspetti planetari e un’ottima Luna. Bisogna stare accanto alle persone che si amano di più, ne vale veramente la pena. Il segno dell’Acquario è contento anche perché a breve non ci sarà più Venere contraria con il rischio di avere dei problemi. Sono diverse le soddisfazioni dal punto di vista lavorativo e si può arrivare a raggiungere diverse situazioni interessanti. Sarebbe il caso di prendere delle decisioni, evitando di ritrovarsi a vivere le cose con troppa foga.



