Raffaella Fico a Vieni da me/ “Con Alessandro Moggi stiamo costruendo il nostro futuro. Balotelli? Tutto ok”

Raffaella Fico torna in tv per sfogliare l’album di famiglia insieme a Caterina Balivo. Dopo aver aperto i cassetti della cassettiera con Sebastiano Somma e aver festeggiato i 25 anni di sodalizio professionali di Lillo e Greg, la conduttrice di Vieni da me accoglie nel proprio studio la bellissima showgirl che è ormai una mamma e una donna che ha spiccato il volo. Raffaella Fico ricorda l’infanzia trascorsa con i genitori tra la scuola e i pomeriggi nel negozio di frutta della propria famiglia. Pur avendo sempre avuto un buon rapporto con il proprio corpo, non si è mai sentita la più bella. Ad iscriverla al primo concorso di bellezza fu la mamma nonostante il padre non fosse d’accordo. Da lì, per la Fico, è iniziata l’avventura nel mondo dello spettacolo: prima con la partecipazione al Grande Fratello, poi con la verginità messa all’asta che, come ha spiegato la Fico, fu una trovata pubblicitaria e poi con il famoso calendario, fatto quando era già diventata mamma di Pia: “oggi non lo farei, ma non lo rinnego. Ero diventata da poco mamma, stavo bene con il mio corpo e lo feci”, spiega la Fico. Oltre al lavoro, naturalmente, nella vita di Raffaella c’è stato anche l’amore che ha trovato nel mondo del calcio.

RAFFAELLA FICO: IL FUTURO CON ALESSANDRO MOGGI E IL PASSATO CON MARIO BALOTELLI

Mario Balotelli e Alessandro Moggi rappresentano il passato e il futuro sentimentale di Raffaella Fico anche se il calciatore farà sempre parte della vita della showgirl che, a Caterina Balivo, ha dichiarato: “lui resta il padre di mia figlia Pia. Oggi i rapporti sono buoni. Sono io che porto Pia in Francia per farle trascorrere, come è giusto che sia, qualche giorno con il padre”. L’amore della vita di Raffaella, però, si chiama Alessandro Moggi con il quale la storia procede nonostante ci siano gli alti e i bassi tipici delle coppie. “Stiamo insieme e stiamo costruendo il nostro futuro. Come tutte le coppie abbiamo degli alti e bassi, ma stiamo insieme“, ha spiegato la Fico che poi si è sciolta parlando della figlia Pia: “non perché è mia figlia ma è una bambina speciale anche se mi fa penare un po’”.

