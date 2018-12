RAFFAELLA MENNOIA, UOMINI E DONNE/ Foto, choc su Instagram: “Ogni vipera muore del suo stesso veleno”

Raffaella Mennoia torna a lanciare frecciate su Instagram. L’autrice di Uomini e Donne ha pubblicato un selfie accompagnato da una didascalia in cui ha scritto: “Ogni vipera muore del suo stesso veleno…Finalmente a casa… chi vi viene in mente leggendo questa frase? Ps non è riferito a Mario Serpa…”. A chi sono riferite le parole della Mennoia? Al momento non è dato saperlo, anche se tra i commenti uno è balzato agli occhi più degli altri. Si tratta di Simona Ventura, che ha commentato scrivendo: “Prima o poi…”. Chi è la vipera a cui si rivolge la Mennoia nel post pubblicato su Instagram? In tanti sui social hanno visto nelle parole dell’autrice di “Uomini e Donne” un nuovo attacco a Sara Affi Fella, la ex tronista dello scandalo del dating show di Canale 5. (Clicca qui per vedere la foto di Raffaella Mennoia)

Giulia Latini difende Mario Serpa

Le parole di Raffaella Mennoia hanno nuovamente scosso il popolo dei social. In particolare due ex volti noti del dating show “Uomini e Donne“. Si tratta dell’ex corteggiatrice Giulia Latini che ha voluto precisare: “Non mi risulta che nessuna abbia mai avuto problemi con Mario. Ma perché siete sempre sul piede di guerra su tutti i profili?”. Un commento non richiesto visto che l’autrice di “Uomini e Donne” aveva già precisato che il suo commento non era riferito a Mario Serpa, opinionista del programma di Canale 5. Commento a parte, la Mennoia è attualmente impegnata nella preparazione dello speciale serale di “Uomini e Donne” che andrà in onda a febbraio 2019.

Raffaella Mennoia: “Work in progress” per l’edizione speciale di “Uomini e Donne”

“Work in progress…Uomini e Donne…” aveva scritto su Instagram alcuni giorni fa Raffaella Mennoia, che ha scatenato la curiosità del popolo di Instagram. “Ragazzi oggi ho pubblicato una foto ‘Work in progress’. Mi avete riempito di messaggi! Ma io non posso dire tutto. Non volete le sorprese? Sorpresa! Posso dirvi che stiamo cercando nuove location…” ha replicato l’autrice di Uomini e Donne, che ha glissato evitando così di rispondere ai follower. Una cosa è certa: l’arrivo in prima serata di “Uomini e Donne” rappresenta una grande novità per il programma diventato oramai un appuntamento imperdibile per il pubblico televisivo. Non resta che attendere ulteriori dettagli sulla messa in onda e sulle anticipazioni dell’edizione serale di Uomini e Donne che dovrebbe essere condotto da Valeria Marini.



