SARA AFFI FELLA/ Il fratello Matteo estraneo a “Uomini e Donne”: “Rilassatevi, prendetevi un calmante”

Matteo Affi Fella, fratello di Sara Affi Fella, è tornato a commentare sui social la situazione della sorella. Il ragazzo si è dichiarato completamente estraneo circa la bomba scoppiata a “Uomini e Donne” rivelando di non seguire il programma e di essere molto diverso dalla sorella. Non è una novità del resto che Matteo è estraneo alle dinamiche televisiva. Già in passato il fratello di Sara Affi Fella aveva utilizzato i social, per la precisione Instagram, per sfogarsi contro chi continuava a metterlo in mezzo per una situazione in cui non c’entrava nulla. “Rilassatevi, prendetevi un calmante. Ogni volta che sono un po’ attivo su Instagram mi chiedete sempre di mia sorella. Dovete avere rispetto per me… Mi fate schifo” le parole pesanti pronunciate sui social dal fratello della ex tronista di Uomini e Donne di cui oramai si sono perse le tracce. Chissà che nel 2019 la Fella non possa decidere di tornare sui social e chiedere scusa a tutti, in primis alla regina Maria De Filippi! (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Sara Affi Fella torna sui social?

Dopo la bomba scoppiata a “Uomini e Donne” Sara Affi Fella è letteralmente eclissata scomparendo dai social. A distanza di diversi mesi dallo scandalo, la ex tronista ed ex concorrente di Temptation Island Vip non ha ancora riattivato alcun profilo social anche se negli ultimi giorni si è tornato a parlare di lei. In primis Sara è comparsa a sorpresa in una Instagram Stories di un’amica e poi in un post relativo ad un brand di extension. Piccoli segnali di un possibile ritorno della ex tronista sui social? Intanto a far discutere nelle ultime ore sono le parole del fratello che sui social ha risposto ad una serie di messaggi confermando che la sorella sta bene e di non conoscere cosa sia davvero successo a Uomini e Donne.

Il fratello di Sara Affi Fella: “Uomini e Donne programma senza senso”

“Comunque volevo solo dire a tutti quelli che mi scrivono in direct, che io non c’entro niente con questa storia di Uomini e Donne (programma senza senso e mai visto nella mia vita). Voi continuate a scrivermi di mia sorella, ma io sono una persona diversa, faccio cose diverse da mia sorella. Pensiamo anche cose diverse, quindi basta davvero”. Con queste parole il fratello di Sara Affi Fella si distacca completamente dallo scandalo scoppiato alcuni mesi fa nel dating show di Canale 5. La ex tronista, infatti, ha mentito alla redazione del programma essendo felicemente fidanzata con Nicola Panico, il compagno con cui ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip. A rimarcare lo scandalo è stato proprio il fratello della ex tronista: “Per quanto riguarda lo scandalo, non mi scrivete più per questa storia. Io non c’entro niente, quindi basta. Siete insopportabili, cosa ca**o volete da me? Basta! Rilassatevi prendetevi un calmante”. Poi il ragazzo precisa di ricevere tutte le volte che entra su Instagram domande sulla sorella: “ è l’ultima volta che rispondo a queste domande. Sara sta bene!”

Le parole di Maria De Filippi

Lo scandalo di Sara Affi Fella a Uomini e Donne ha deluso anche la padrona di casa Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, ha dichiarato: “guardate io ormai non metto più la mano sul fuoco su chi è seduto sul trono. Io l’anno scorso l’avrei messa. No, non mi fido più delle mie sensazioni, no, no, no. Quando mi hanno detto quello riguardo a chi era seduto, di quello che era successo, al telefono me l’hanno detto, io ho risposto ‘non ci credo’”. Inizialmente la De Filippi era incredula alla possibilità che Sara avesse organizzato una cosa del genera, ma dinanzi alla vista de messaggi che la ex tronista si era scambiata con il fidanzato ha dovuto cambiare idea. “Prima io c’avrei messo dieci dita su di lei, quindi non posso più esprimermi. Io mi ero fidata di un’impressione e di una conoscenza superficiale, perché tolta la trasmissione non avevo con lei un rapporto diretto. Detto questo, io ci credevo”.



