Shakira e Gerard Piqué/ Foto, Natale in Italia, a Cortona: la Toscana location del loro matrimonio?

Caos per una delle coppie più amate e seguite dello showbiz arrivata in Italia per queste vacanze di Natale. Loro sono Shakira e Gerard Piqué e non c’è altro da aggiungere se non che i due abbiano scelto Cortona per passare in tranquillità qualche giorno di vacanza. I due sono però stati avvistati e riconosciuti soprattutto per via degli stessi amministratori che hanno pensato bene di pubblicare una foto sul proprio profilo Instagram annunciando la loro presenza al grido di “Oggi ospiti in città Shakira e Gerard Piqué. Sensazionale”. Secondo i bene informati i due erano in visita in città visto che hanno scelto proprio la Toscana per passare il proprio Natale in Italia tra buona cucina e luoghi da visitare. La cantante, 41 anni, e il calciatore, 31 anni, erano in giro da soli, come due semplici turisti, e non c’erano al seguito i due figli ovvero Milan, nato nel 2013, e Sasha, nato nel 2015.

I DUE SCEGLIERANNO L’ITALIA PER IL LORO MATRIMONIO?

Shakira e Piqué stanno insieme da quasi dieci anni ma non sono ancora sposati e proprio la loro visita in Italia lascia pensare che i due possano scegliere come location proprio il nostro Bel Paese e la Toscana in particolare. In passati altre star hanno scelto il nostro Paese per le nozze e dopo il gran clamore creato con le nozze dei Ferragnez nei mesi scorsi, anche la coppia potrebbe optare per la cara, vecchia, Italia. Al momento sembra che i due, mano nella mano, abbiano visitato il Museo dell’accademia etrusca e i mercatini di piazza Signorelli e che non si siano tirati indietro quando è arrivato il momento di posare con i fan e i presenti increduli. Li vedranno tornare per le loro possibili nozze nel 2019? Se così fosse sul profilo Instagram del comune potremo scoprirlo presto…. Ecco il post:





© RIPRODUZIONE RISERVATA