Simona Ventura a Sharm El Sheikh/ Capodanno al caldo da single? Gerò Carraro sulla neve

Dopo aver trascorso il Natale in famiglia, circondandosi delle persone più care, in primis i figli Niccolò, Giacomo e Caterina, Simona Ventura, come tanti altri vip, ha deciso di lasciare il freddo dell’Italia e trascorrere gli ultimi giorni dell’anno al caldo. Con una storia su Instagram, la Ventura che tornerà sulla Rai per condurre la nuova edizione di The Voice of Italy, ha svelato di trovarsi in Egitto, precisamente a Sharm El Sheikh. Nel breve filmato pubblicato, la conduttrice mostra solo lo splendido panorama che la circonda, ma non le persone con cui ha deciso di brindare al 2019. Simona Ventura, dunque, sarà partita sola, con le amiche o in dolce compagnia? Gli ultimi mesi non sono stati affatto facili per l’ex moglie di Stefano Bettarini che, dopo aver avuto paura di perdere il figlio Niccolò, vittima di un’aggressione all’uscita da un locale milanese, ha chiuso la lunga storia che aveva con Gerò Carraro. Tra i due, dunque, è davvero tutto finito o c’è un briciolo di speranza di vederli nuovamente insieme?

SIMONA VENTURA E GERO’ CARRARO: TUTTO FINITO?

Tra Simona Ventura e Gerò Carraro la storia è ormai finita. Mentre Simona Ventura si trova al caldo, Gerò Carraro si trova in montagna dove si sta godendo il freddo e la neve. Simona Ventura, però, potrebbe trovarsi in Egitto in dolce compagnia. Negli ultimi giorni, infatti, alla Ventura, è stato accostato il nome di Giovanni Terzi, giornalista e politico che, secondo quanto rivelato dal sito affariitaliani.it si starebbero frequentando da circa quattro settimane. Ad oggi, tuttavia, non ci sono conferme del presunto flirt tra la conduttrice e Giovanni Terzi. Simona Ventura, dunque, continua ad essere single in attesa che il 2019 le porti nuovamente la serenità anche in amore.

