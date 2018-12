Sossio Aruta e Ursula Bennardo innamorati/ Foto con dichiarazione su Instagram: addio a Uomini e Donne!

È un vero trionfo d’amore per Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I momenti di crisi per la coppia nata nello studio di Uomini e Donne sembrano ormai essere un ricordo lontano. Chi segue la coppia sa, infatti, che Sossio e Ursula hanno trascorso insieme tutte le festività natalizie. I due sono stati sulla neve a godersi qualche giorno di relax, poi hanno raggiunto la famiglia. Un passo importante quello di trascorrere queste feste con i propri figli, dettagli che conferma quanto la coppia sia legata. Ma a confermae che Sossio e Ursula sono ormai una coppia a tutti gli effetti è la bellissima dichiarazione fatta da Sossio su Instagram alla sua dolce metà: “Hai cambiato la mia vita in meglio e posso solo dirti grazie amore mio. Ti amooooooo”, ha scritto il cavaliere di Uomini e Donne.

SOSSIO E URSULA LASCIANO UOMINI E DONNE

Ma è subito dopo questa dichiarazione d’amore che arriva un altro post che ci svela che stavolta Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne per riprendere quella relazione che Temptation Island aveva interrotto. La foto vede Sossio e Ursula fuori dagli studi Elios, dove si registra Uomini e Donne, e la dama con un mazzo di rose rosse. Un regalo che Sossio potrebbe aver fatto alla sua Ursula proprio per chiederle di lasciare lo studio insieme. Un bellissimo gesto d’amore che confermerebbe ulteriormente che l’amore del cavaliere, stavolta, è forte e concreto. Un lieto fine che molti aspettavano da tempo e che è finalmente arrivato.





