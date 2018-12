Una Vita/ Anticipazioni puntata 28 dicembre: le nozze di Simon e Adela

Con Beautiful ancora in vacanza, oggi, venerdì 28 dicembre, alle 13.40 su canale 5, torna in onda Una Vita con un nuovo, doppio appuntamento. Considerato il successo che la soap sta ottenendo ormai da anni, canale 5 ha anche regalato ai fans di Una Vita una speciale puntata natalizia. Oggi, però, torna in onda nel consueto appuntamento quotidiano. Al centro delle nuove puntate della soap opera spagnola ci sarà la decisione di Simon che, nonostante i problemi mentali di Adela, deciderà comunque di sposarla e la triste confessione di Blanca che rivelerà a Diego e Samuel tutte le violenze che subiva da Castora durante la sua permanenza in convento. Nonostante la confessione, però, Diego continuerà a sospettare che Blanca sia complice della madre Ursula. Sarà davvero così? Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le anticipazioni.

SIMON E ADELA SI SPOSANO

Dopo aver scoperto tutte le bugie che Adela gli ha raccontato, Simon ha messo la ragazza di fronte alla realtà costringendola a dirgli tutta la verità. Adela, così, ha spiegato di soffrire di problemi mentali a causa dei quali il suo cervello svillupa numerose fantasie. Nonostante tutto, però, Simon confermerà l’intenzione di sposare Adela e, nella puntata odierna, i due giovani annunceranno le nozze spiazzando tutti gli abitanti di Acacias 38, in primis Susana. L’annuncio del fidanzamento di Simon e Adela non sarà accolto positivamente dagli abitanti del quartiere che guarderanno con sospetto alla decisione del giovane di sposarsi. Nonostante il parere contrario degli amici, però, Simon apparirà deciso ad andare in fondo.

BLANCA CONFESSA LA VERITA’ A SAMUEL E DIEGO

Blanca confessa a Samuel e Diego le terribile violenze subite durante la permanenza in manicomio a causa di Castora. Nonostante la terribile confessione, Diego continuerà a sospettare che Blanca possa essere complice di Ursula. Blanca, in realtà, è l’ennesima vittima di Ursula che continuerà a tramare con Castora per mettere fuori dai giochi la figlia. Diego e Samule, così, capiranno che l’unico modo per liberarsi di Ursula sarà fare gioco di squadra. Rosina, nel frattempo, confesserà a Liberto che Arturo, in realtà, non è partito per l’Argentina, ma per la Turchia. Maria Luisa sentirà tutto e capirà che il viaggio del colonnello potrebbe avere a che fare con Elvira. Servante, invece, chiederà a Fabiana di formare un gruppo di flamenco mentre Ursula inviterà le vicine a casa sua. Cosa avrà in mente?



