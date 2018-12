UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: è finita tra Gemma Galgani e Rocco? Il timore dei fan (Trono Over)

Cosa accadrà nella nuova registrazione del trono Over di Uomini e Donne? I fan del programma attendono con ansia le anticipazioni che sveleranno cosa è accaduto a Gemma Galgani in queste settimane. La domanda principale, però, rimane la stessa: la frequentazione tra Gemma e Rocco sta continuando oppure queste festività hanno portato alla fine del loro rapporto? Lo scopriremo soltanto nel corso delle prossime ore, visto che i protagonisti di Uomini e Donne sono tornati in studio proprio in queste ore. Chi sta continuando a conoscersi e chi, invece, ha trascorso queste festività natalizie da single? A breve conosceremo le nuove anticipazioni del trono Over di Uomini e Donne, intanto indizi dal web non mancano, in particolare su Gemma Galgani…(Aggiornamento di Anna Montesano)

GEMMA E IDA INSIEME E… SINGLE?

Gemma Galgani e Ida Platano stanno passando le vacanze natalizie da single. Ed infatti le due amiche, non hanno nessun cavaliere che possa prendersi cura del loro cuore. Le dame del trono over di Uomini e Donne non hanno ancora trovato l’amore, nonostante le numerose frequentazioni. Proprio Ida, questa estate è stata tra le protagoniste della nuova edizione di Temptation Island, conoscendo meglio l’ex fidanzato Riccardo Guarnieri. Dopo essere usciti dal programma insieme, la coppia ha proseguito la frequentazione ma le cose tra di loro, non sono esattamente andate per il verso giusto. Nonostante l’amore non vada a gonfie vele, Gemma e Ida possono contare l’una sull’altra per quanto riguarda l’amicizia. Ecco perché, tramite Instagram la Platano ha annunciato l’incontro con la dama più famosa del trono senior. “Sto arrivando, amica, sto arrivando!”, ha annunciato per poi raggiungere Torino e cenare con Gems. Mentre Ida ha chiuso la storia con Riccardo, Gemma vive una frequentazione molto altalenante con Rocco Fredella. Ed intanto, il dating show condotto da Maria De Filippi, tornerà in onda il prossimo lunedì 7 gennaio 2019 e le registrazioni proseguono ugualmente nonostante la pausa natalizia. Ida tornerà in studio al fianco dell’amica oppure la seguirà dal divano di casa? Staremo a vedere come proseguiranno le puntate del prossimo anno! (Aggiornamento di Valentina Gambino)

COME SARA’ ANDATO IL NATALE DI GEMMA E ROCCO?

Come sarà andato il Natale di Gemma Galgani e il suo Rocco Fredella? Le prime risposte potrebbero arrivare oggi pomeriggio quando i due si ritroveranno in studio per una nuova registrazione di Uomini e donne. La dama torinese è stata avvistata in alcuni locali ma non si è mai mostrata al fianco di Rocco forse per non svelare i dettagli di quello che racconterà oggi o, forse, solo perché tra loro le cose non vanno poi così a gonfie vele come nei giorni scorsi. Cosa sarà successo in questi quindici giorni e come hanno passato il Natale i due? Al momento non ci sono notizie a riguardo tranne il video in cui la dama torinese sembrava un po’ brilla a cena con l’amica e collega Ida Platano. Era una rimpatriata tra amiche o solo il ritrovarsi da parte di due donne attualmente single dopo una storia importante? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio con le prime anticipazioni della puntata. (Hedda Hopper)

DAME E CAVALIERI IN STUDIO DOPO 15 GIORNI

Dame e cavalieri di Uomini e Donne sono pronti a tornare in studio per una nuova registrazione. È dal 15 dicembre che i protagonisti del trono Over non si ritrovano in studio. Sono quindi trascorse circa due settimane dall’ultimo incontro di Gemma Galgani e Rocco Fredella, almeno per quanto riguarda lo studio di Canale 5. Oggi potremo finalmente scoprire se la loro conoscenza sta proseguendo al meglio e se i due abbiano trascorso qualche giorno di queste festività insieme. Potrebbe però essere andato qualcosa storto per la coppia e, magari, oggi potrebbero arrivare brutte notizie. Ma cosa è invece accaduto agli altri protagonisti di Uomini e Donne Over? In particolare, cosa avranno deciso di fare Sossio Aruta e Ursula Bennardo? Lasceranno insieme il programma?

SOSSIO E URSULA LASCIANO IL PROGRAMMA?

I fan di Uomini e Donne, e i follower di Sossio e Ursula, hanno potuto vedere che i due hanno trascorso insieme tutte le festività natalizie. Ma non è tutto, perché Sossio e Ursula hanno passato il Natale in famiglia e, per di più, assieme ai propri figli. Un passo molto importante che non può che confermare che le cose vanno benissimo tra loro. Ecco perché, nella registrazione di Uomini e Donne di oggi 28 dicembre, potrebbe arrivare l’atteso annuncio: Sossio e Ursula potrebbero essere pronti a lasciare il programma e stare insieme nuovamente come coppia ufficiale. Non mancheranno le novità sulla signora Angela e su Armando e Noel. Nonché tutto ciò che è accaduto in questi giorni tra Sebastiano e Denise.



© RIPRODUZIONE RISERVATA