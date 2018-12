Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione: arriva Sofia per Luigi, Irene furiosa (Trono Classico)

Nello studio di Uomini e Donne, nel corso della nuova registrazione, è arrivata una brutta sorpresa per le corteggiatrici di Luigi Mastroianni. Giorgia e Irene si sono ritrovate a dover far fronte ad una nuova rivale. Luigi ha iniziato infatti a conoscere Sofia, novità che ha lasciato Irene molto interdetta. Irene nota infatti subito la nuova arrivata e si dice un po’ delusa perché Luigi invece di chiudere il cerchio, eliminando qualcuna delle ragazze rimaste per lui, ha addirittura richiesto nuove corteggiatrici. Lui, come svela il sito di anticipazioni ilvicolodellenews, le risponde: “e chiediti il perché”. Luigi ammette, inoltre, di essersi trovato molto bene con lei e di aver visto una grande complicità. Irene è furiosa e proprio non manda giù questa decisione. (Aggiornamento di Anna Montesano)

LA SCELTA DI TERESA È TRA ANDREA E ANTONIO?

Come previsto, Andrea Dal Corso ha fatto il suo ritorno nello studio di Uomini e Donne. Questo è stato preceduto da una serie di sorprese che il corteggiatore ha fatto a Teresa Langella senza l’aiuto della redazione di Uomini e Donne. Come svelano le anticipazioni del vicolodellenews, la tronista è stata molto contenta del gesto di Andrea, tanto da emozionarsi. In studio, a coronare questo ritorno, c’è un lungo abbraccio tra i due, che tradisce del forte trasporto. Tuttavia, nel cuore di Teresa si fa largo anche Antonio Moriconi. È proprio per questo che i fan iniziano a credere che, nonostante la permanenza di Kevin, la scelta di Teresa Langella sia proprio tra Andrea e Antonio. ma chi dei due riuscirà a far innamorare la tronista? Colui che Teresa trova più affine alla sua vita o colui che trova molto diverso? (Aggiornamento di Anna Montesano)

ANTONIO MORICONI AMMETTE: “HO PRESO UNA BELLA COTTA!”

Le anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne, regaleranno agli estimatori notevoli gioie. Ed infatti, Antonio Moriconi presente in studio, ha confidato qualcosa di estremamente importante. L’esterna tra lui e la tronista Teresa Langella è andata benissimo tanto che, proprio commentandola, il diretto interessato l’ha considerata come la loro migliore uscita. Nonostante le cose tra di loro siano notevolmente migliorate, il ritorno in pista di Andrea Dal Corso ha acceso gli animi ancora una volta. I problemi si sono nuovamente ripresentati quando Maria De Filippi ha fatto notare ad Antonio un dettaglio riguardante proprio Teresa e Andrea. Secondo la conduttrice infatti, la tronista avrebbe “usato” la loro esterna per provocare una reazione da parte di Dal Corso. Alla domanda “Sei innamorato?”, il corteggiatore ha risposto di essersi preso una bella cotta. Teresa poi, per placare gli animi si è concessa un ballo stretta a lui: la scelta è dietro l’angolo oppure no? Staremo a vedere gli ulteriori sviluppi nel corso delle varie puntate che andranno in onda a breve su Canale 5. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

LUIGI SCEGLIERA’ GIORGIA?

Grandi novità in arrivo per il trono classico di Uomini e Donne. Stando alle prime indiscrezioni trapelate dalla prime registrazioni che vedremo subito dopo la befana, il dating show di Canale 5 è pronto a tornare con diversi colpi di scena che riguarderanno i tronisti. In particolare Luigi Mastroianni, salito sul trono dopo la delusione di Sara Affi Fella, avrebbe trovato in Giorgia una possibile scelta. Il tronista, infatti, ha baciato la bella corteggiatrice dimostrando così una volta per tutte il suo interesse, se non fosse che Irene alla vista del bacio ha abbandonato lo studio. A quel punto Luigi ha seguito la corteggiatrice fuori dallo studio per chiarire a quattr’occhi quanto successo. Sonia, l’altra corteggiatrice ha avuto non poche difficoltà ad esprimere la propria delusione davanti al bacio di Luigi con Giulia. Che la scelta del bel tronista sia davvero vicina? (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

LORENZO RICCARDI SENZA CORTEGGIATRICI?

Uomini e donne e il trono classico torneranno in onda quasi a metà del prossimo mese ma, intanto, proprio ieri si è tornati in studio per mettere insieme una nuova puntata in cui è successo di tutto. Lorenzo Riccardi non è riuscito a tenere a bada i suoi istinti e il risultato è che le sue due corteggiatrici, ovvero Claudia e Giulia, sono tornate nel programma solo per rispetto della redazione e, al momento, sono pronte a dirgli di no. Ma cosa è successo di così grave? A quanto pare Lorenzo ha preso una decisione sbagliata scegliendo di correre da Claudia e lasciare Giulia in esterna. Il tronista avrebbe dovuto vedere quest’ultima che era pronta ad accoglierlo dopo aver cucinato per lui ma le cose non sono andate come previsto. Quando Lorenzo ha saputo che l’esterna con Claudia era stata annullata dalla corteggiatrice arrabbiata del suo bacio con Giulia, ha deciso di correre da lei lasciando da sola quest’ultima. Adesso si “sente una m*rda” e la De Filippi invece di consolarlo e appoggiarlo ha rincarato la dose al grido “lo sei”. Il suo comportamento ha creato scompiglio e un vero e proprio caos in studio, cosa succederà adesso? (Hedda Hopper)

PIETRO E ROSA PRESTO SPOSI?

Il 2019 sarà l’anno in cui assisteremo alle nuove scelte di Uomini e Donne, quelle con tanto di festa di fidanzamento. E per molto coppie che potrebbero formarsi, ce ne sono alcune, nate nello studio di Canale 5, che nel nuovo anno convoleranno a nozze. La prima coppia che ha annunciato il lieto evento è quella composta da Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta. La proposta di matrimonio è arrivata per Rosa al ritorno dall’Isola dei Famosi, direttamente nello studio di Canale 5, dove Pietro si è inginocchiato ponendole l’anello. Da quel giorno sono partiti i preparativi che vedranno i due convolare a nozze in primavera. Altra coppia pronta a convolare a nozze nel 2019 è quella composta da Federico Gregucci e Clarissa Marchese. I due si sono trasferiti a Miami da alcuni mesi, ma si sposeranno nei mesi più caldi in Italia.

3 o 4 MATRIMONI NEL 2019?

Potrebbe essere il 2019 l’anno delle nozze anche per un’altra bellissima coppia di Uomini e Donne: Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, da poco diventati genitori per la seconda volta. Anche l’ex corteggiatrice Georgette Polizzi, che meglio abbiamo conosciuto a Temptation Island, è pronta a convolare a nozze con Davide Tresse. Solo pochi mesi fa, la Polizzi ha pubblicato un post, annunciando le imminenti nozze. “Niente anello. Eravamo sul divano, mi ha guardato e mi ha detto: “Io penso che tu sia la donna migliore del mondo e voglio sposarti”. – ha dichiarato – Prima di accettare gli ho chiesto se fosse davvero sicuro. C’è il rischio che io sia per sempre su una carrozzina e che lui mi debba accompagnare ovunque, anche in bagno”.



