AL BANO E ROMINA POWER/ Capodanno in Polonia, Loredana Lecciso: “mi ha invitato, ma festeggio in famiglia”

Al Bano Carrisi e Romina Power sono senza alcun dubbio una delle coppie simbolo del 2018. A distanza di quasi un anno dalla fine della storia d’amore del cantante di Cellino San Marco con Loredana Lecciso, la coppia sopra e fuori il palco è inseparabile. Anzi per il 2019 hanno grandi progetti da realizzare. In primis lo show evento “Buona vita, buon tutto” in arrivo mercoledì 23 e 30 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5. Due serate evento che si preannunciano imperdibili per tutti i fan della celebre coppia della musica italiana che con le loro canzoni hanno conquistato le classifiche italiane ed internazionali. Un rapporto altalenante tra i due che va avanti da circa 50 anni di cui 30 anni trascorsi come marito e moglie. Poi le seconde nozze di Al Bano e i nuovi figli nati dall’amore con Loredana Lecciso.

Il mancato ritiro di Al Bano

Ospite di “Porta a Porta”, Al Bano lo scorso anno aveva annunciato il suo ritiro dalle scene: “Il 31 dicembre 2018 ci sarà il mio ultimo concerto, poi smetterò di cantare”. Un ritiro annunciato, ma smentito dai fatti visto che il cantante di Cellino San Marco è ancora protagonista sui palcoscenici italiani ed internazionali con la sua ex moglie Romina Power. Il suo intento era quello di dedicarsi al nipotino: “mi dedicherò al nipotino, gli insegnerò ad amare la terra” aveva dichiarato al settimanale Oggi, ma qualcosa deve essere cambiato nei programmi del cantante che dalla parola “smetto di cantare” è passato alla versione “mi prendo qualche mese di pausa per riposare le corde vocali”. Dopo annunci e smentite, la realtà è una sola: Al Bano e Romina sono felici e pronti a calcare nuovi palcoscenici con le loro hit. Anzi c’è chi ha visto nell’annuncio del ritiro del cantante solo un modo per rilanciare le vendite dei biglietti del concerto del duo.

Natale, Capodanno e i prossimi impegni

Al Bano e Romina Power saranno i protagonisti del Concerto di Capodanno in Polonia. Gli artisti dopo aver portato lo loro musica a Bolzano e a Dortmund, sono pronti a riscaldare i cuori dei tantissimi italiani all’estero (e non solo). Proprio sulla scelta di festeggiare il Capodanno lontano da casa ha tenuto da ridire qualcosa la ex moglie Loredana Lecciso ospite di Domenica Live: “Ha invitato anche me, ma non andrò. Il capodanno si festeggia in famiglia. Lui ha pensato di trascorrerla con chi pensava di fare uno spettacolo”. Il desiderio di Al Bano, invece, sul Natale si è in parte realizzato: “Sarò a Cellino con mia madre Jolanda. Un po’ dei miei figli sono in giro per il mondo e io starò con chi ci vuole stare. Sarebbe un miracolo se Loredana e Romina volessero festeggiare con me”. Alla fine a Cellino San Marco, il cantante ha festeggiato con Loredana Lecciso e i figli Jasmine e Bido.

© RIPRODUZIONE RISERVATA