AL BANO NON SI RITIRA/ Il Natale con la Lecciso o il Capodanno con Romina Power, il miracolo lo ha fatto…

Il Natale con Loredana Lecciso nella loro bella casa a Cellino San Marco o il prossimo Capodanno con Romina Power? Cosa o chi ha fatto cambiare idea ad Al Bano Carrisi? In questi giorni passati in famiglia e in questo periodo di vacanza e di buoni sentimenti sembra proprio che il leone abbia trovato modo e occasione per cambiare idea sulla sua vita o, almeno, sul 2019. Il momento è topico e invece di prepararsi al suo ultimo concerto live come aveva annunciato in lungo e in largo nei mesi scorsi, Al Bano è pronto a ripartire e non ha intenzione di fermarsi confermandolo in un’intervista a Di Più. La domanda di tutti però è: chi gli ha fatto cambiare idea? Forse per lui sono arrivate nuove proposte proprio in coppia con Romina Power o è stato l’affetto di Loredana Lecciso a Natale a convincerlo che forse potrebbe ancora andare avanti ripartendo dalla sua voce? Siamo sicuri che il gossip sul Leone di Cellino San Marco e le sue donne non finirà in questi giorni, anzi, sarà argomento ancora nel 2019. (Hedda Hopper)

La fine del 2018 regala una gioia ai fans di Al Bano che temevano di poter ascoltare la voce del proprio beniamino solo un’ultima volta. Il 31 dicembre, infatti, in Polonia, Al Bano avrebbe dovuto esibirsi dal vivo per l’ultima volta insieme a Romina Power per poi ritirarsi dalle scene. A quanto pare, però, non sarà affatto così. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, infatti, il Leone di Cellino San Marco ha annunciato di aver cambiato idea e di non aver alcuna intenzione di smettere di cantare. Amante della musica sin da bambino, Al Bano aveva deciso di ritirarsi per curare un problema alle corde vocali che lo tormentava da tempo. Problema che, a quanto pare, è scomparso improvvisamente. “Il 25 ottobre di quest’anno mi trovavo con Romina in Russia. Quel giorno mi sono svegliato con una grinta che non sentivo da tempo. Stavo benissimo e ho affrontato quella giornata come se avessi nuovamente 20 anni. Ho lavorato per 8 ore di fila, non ho avuto un cedimento, non ho avuto un momento di debolezza” – racconta Carrisi che poi aggiunge – “Anche l’edema alla voce, un problema alle corde vocali che mi portavo dietro da tempo, era completamente scomparso. Sono convinto che la Madonna mi abbia aiutato facendomi una grazia. E sono rinato”.

AL BANO E IL RAPPORTO CON LA FEDE

Molto credente, Al Bano ha un rapporto strettissimo con la fede. Sin da bambino, è sempre stato molto devoto alla Madonna a cui si rivolge quando c’è qualcosa che non va nella sua vita. “Quando ero ragazzino mi imbattevo tutti i giorni dinanzi a una piccola edicola, con dentro una bella Madonnina. Mi fermavo di fronte a lei e le chiedevo la grazia di farmi diventare un cantante. Le dissi anche: “Se riuscirò a realizzare il mio sogno costruirò una chiesetta in tuo onore”. Quella chiesetta l’ho poi costruita nelle mie tenute”, ha spiegato Al Bano che è felice di poter continuare a fare ciò che ha sempre fatto. Nel 2019, dunque, l’agenda di Carrisi sarà fitta di impegni. Oltre a due serate in Russia di cui sarà protagonista con Romina Power e che saranno trasmesse su canale il 25 e il 30 gennaio, Al Bano terrà anche un tour in giro per il mondo e girerà una fiction con Lino Banfi. “Non ho più intenzione di fermarmi, mai e poi mai”, ha concluso per la gioia di tutti i suoi fans.



