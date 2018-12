Alessia Marcuzzi incinta?/ Sui social sfoggia un pancino sospetto: panettone o… gravidanza?

Alessia Marcuzzi è alle prese con una bella vacanza di famiglia insieme alla sua piccola Mia, i suoi figli ma, soprattutto, il suo ex e la sua famiglia. Francesco Facchinetti dimentica le polemiche degli ultimi giorni proprio in una location esotica insieme alla ex compagna che, tra un video e l’altro, si mostra sui social in pieno relax. Proprio poco fa, la sua ultima storia postata su Instagram, la mostra in tutto il suo splendore e, soprattutto, al naturale senza trucchi e senza inganni, ma lasciando intravedere un pancino che sembra sospetto. Dalla posizione assunta non si capisce esattamente se si tratta di sole ossa o se in realtà quello che si vede è davvero un pancino pronto a nascondere qualcosa, ma cosa? C’è chi è pronto a scommettere che si tratta solo di un peccato di gola mentre altri pensano ad una gravidanza, che sia proprio il periodo giusto per regalarsi un altro figlio?

PANCINO SOSPETTO PER ALESSIA MARCUZZI

La conduttrice da fine gennaio sarà impegnata in tv alla conduzione dell’Isola dei Famosi 2019 e sembra confermato anche il suo impegno nel prime time di Italia1 con Le Iene Show, e allora tutto questo davvero potrebbe collimare con una gravidanza? Siamo sicuri di no ma quando si tratta di Alessia Marcuzzi non possiamo mai dire mai. Le donne in tv spesso riescono a vivere la loro gravidanza al meglio e anche lei ha dimostrato di poterlo fare negli anni scorsi, ci riproverà anche in questo 2019? Il pubblico e i fan che l’hanno vista nel suo pigiamino giallo stanno già fantasticando, ma come andrà a finire questo piccolo gossip di fine anno? Siamo sicuri che si tratti solo di piccoli peccati di gola e di relax prima della maratona tv dei prossimi mesi, se così non fosse non possiamo non fare i nostri migliori auguri ad Alessia Marcuzzi e alla sua famiglia allargata.

