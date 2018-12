BELEN RODRIGUEZ/ Viaggio in dolce compagnia? Parla Parpiglia: “No, è single!”

Viaggio da single per Belen Rodriguez. Non è ancora nota la destinazione che vede da ore, in viaggio in aereo, la showgirl argentina che comunque non è sola. Con lei c’è Claudia Galanti, come i tag nelle stories confermano. Qualcuno ha creduto che, accanto a Belen, ci fosse il suo nuovo o vecchio amore ma la verità è che la Rodriguez è pronta a dedicarsi solo a se stessa. A confermarlo è Gabriele Parpiglia in una sua story su Instagram. Un fan ha infatti chiesto al giornalista dove fosse diretta Belen, in viaggio con la Galanti. Parpiglia svela di saperlo ma di non volerlo svelare. Inoltre ammette che si tratta di un viaggio da single, smentendo la possibilità che con lei ci sia un ipotetico fidanzato. Insomma, il cuore di Belen, al momento, non batte per qualcuno. L’uncio uomo rimane il piccolo Santiago, che è sulla neve col papà. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ANNO DA DIMENTICARE PER BELEN?

Belen Rodriguez non vede l’ora di salutare il 2018 e accogliere il nuovo anno. La showgirl argentina non ha avuto un periodo sereno nell’ultimo periodo dell’anno come ha svelato anche Alfonso Signorini che, durante La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti su Rete 4, ha confermato l’episodio di rabbia che ha coinvolto il padre Gustavo. “Cena di Natale per casa Rodriguez. Quest’anno per i Rodriguez è andata malissimo”, ha spiegato il direttore del settimanale Chi. Nonostante sui social si siano mostrati sereni e felici, dunque, per i Rodriguez, il Natale 2018 non è stato all’altezza dei precedenti. A confermare la crisi che starebbe vivendo è la stessa Belen che, su Instagram Stories, ha postato un messaggio che non lascia spazio ad interpretazioni. “Supererete molte difficoltà con grande maestria”, si leggeva. Previsione a cui la showgirl non sembra credere: “Facciamo che ci credo”, ha commentato.

BELEN RODRIGUEZ IN INTIMO IN CITTA’: FANS IN DELIRIO

Bellissima e con un fisico mozzafiato nonostante il recente pranzo di Natale, Belen Rodriguez fa letteralmente impazzire i fans posando in intimo sul terrazzo di una città. Per la nuova collezione Jadea, la showgirl argentina sfoggia tutte le sue forme mandando in visibilio i followers che hanno particolarmente apprezzato l’ultimo regalo del 2018 della loro beniamina. “Sempre meravigliosa”, “sei fantastica”, “Meravigliosamente stupenda”, “Sei eccezionale, bella e simpatica”, scrivono i fans che apprezzano sempre di più la bellezza senza tempo di Belen. Molti utenti, però, si chiedono anche con chi trascorrerà il Capodanno la Rodriguez? Con Santiago in vacanza con papà Stefano De Martino che potrebbe aver trovato nuovamente l’amore, Belen si concederà una piccola vacanza in compagnia degli amici più cari?

Visualizza questo post su Instagram Me fui• @jadeaintimo Un post condiviso da BELEN (@belenrodriguezreal) in data: Dic 28, 2018 at 4:31 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA