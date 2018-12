Big Hero 6/ Su Rai 2 il film d’animazione premiato ai Kid’s Choice Awards (oggi, 29 dicembre 2018)

Big Hero 6 è una pellicola d’animazione realizzata nel 2014 negli Stati Uniti d’America e proposta per la prima serata di oggi, sabato 29 dicembre 2018 su Rai 2. La regia è stata affidata a Don Hall e Chris Williams che hanno lavorato su un soggetto tratto dal fumetto della Marvel, la sceneggiatura è stata estesa da Daniel Gerson e la produzione è stata firmata da Roy Conli e Jhn Lasseter. A finanziare il progetto ci ha pensato la casa cinematografica Walt Disney Animation Studios e la distribuzione per quanto riguarda il nostro Paese è stata eseguita dalla Walt Disney Studios Motion Pictures. Con ‘Big Hero 6’ la Disney acquisisce dalla Marvel i diritti per un film che strizza l’occhio all’animazione giapponese, acquisendone le atmosfere e diventando il terzo film che la Disney ha prodotto in maniera diretta a tema supereroi dopo ‘Gli incredibili: una normale famiglia di supereroi’, di grande successo, e ‘Sky High – Scuola di superpoteri’. ‘Big Hero 6’ ha ottenuto un grande successo di critica tanto da essere premiato come miglior film d’animazione ai Premi Oscar del 2015, venendo candidato nella stessa categoria anche ai Golden Globe e venendo premiato anche nell’edizione 2015 dei ‘Kid’s Choice Awards’, molto popolari in America. Ci sono comunque diverse ‘licenze’ che la Disney si è presa nella realizzazione del film rispetto al fumetto originale, con alcuni personaggi mancanti ed altre situazioni che sono state aggiunte o riadattate per una migliore resa sul grande schermo. E’ stata realizzata dalla Disney una serie animata ispirata agli eventi del film che è stata trasmessa nel 2017 sul canale tematico satellitare Disney XD.

TRA I DOPPIATORI ANCHE FLAVIO INSINNA

Big Hero 6, il film d’animazione in onda su Rai 2 oggi, sabato 29 dicembre 2018 alle ore 21,00. Una pellicola d’animazione ispirata all’omonimo fumetto della Marvel. Il film di produzione statunitense è stato realizzato nel 2014 e diretto dai registi Don Hall e Chris Williams. Da segnalare che nel cast dei doppiatori italiani ci sono diversi nomi noti come Arturo Valli che presta la voce al protagonista Hiro Hamada, Flavio Insinna è Baymax, Ludovica Bebi è Honey Lemon, Rossa Caputo doppia GoGo Tomago, Massimiliano Manfredi è il giornalista, Paolo Marchese è Yama mentre Virginia Raffaele presta la voce a zia Cass Hamada. Ma adesso vi invitiamo alla lettura della trama che troverete qui di seguito.

BIG HERO 6, LA TRAMA DEL FILM DI ANIMAZIONE

Le vicende di ‘Big Hero 6’ si svolgono nella città di San Fransokyo (di fatto un mix fra Tokyo e San Francisco), e le vicende ruotano attorno al quattordicenne Hiro Hamada, che è uno specialista nelle battaglie fra ‘Bot’, grazie alle quali riesce a vincere delle considerevoli somme di denaro. Queste vittorie portano gli avversari a cercare uno scontro con Hiro, che viene portato in salvo dal fratello Tadashi, che lo porta al San Fransokyo Institute of Technology, dove Hiro decide di voler provare a entrare presentando un progetto di mini-robot che uniti assieme possono assumere qualunque tipo di forma o funzione. Grazie a questa idea Hiro viene ammesso nell’istituto, che resta però distrutto in un incendio nel quale muore anche il fratello Tadashi. Questo evento porta Hiro ad isolarsi, ma grazie al robot Baymax, specializzato in assistenza sanitaria, arriva a scoprire che c’è qualcuno che sta lavorando sui suoi micro-robot, il misterioso Yokai, che porta una maschera che lo rivelerà essere in realtà Robert Callaghan, responsabile della morte del fratello. Hiro viene preso inizialmente dalla smania di vendetta, ma anche grazie all’aiuto di Baymax scoprirà molte cose sul suo passato e sulle straordinarie possibilità che i micro-robot possono rappresentare per l’umanità, insieme, i personaggi formeranno i Big Hero 6, con Hiro che scoprirà da suo padre la verità sul suo passato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA