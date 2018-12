C’era una volta in America/ Il grande classico con Robert De Niro su Rai3 (oggi, 29 dicembre 2018)

Una pellicola di genere drammatica e gangster quella proposta da Rai 3 questa sera che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 1984 con il titolo originale Once Upon a Time in America – C’era una volta in America, affidata alla regia di Sergio Leone che ne ha anche curato la sceneggiatura con Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi, Enrico Medioli, Franco Arcalli e Franco Ferrini mentre il soggetto è stato tratto dal romanzo scritto da Harry Grey. La produzione del film è stata curata da Arnon Milchan e Claudio Mancini, il montaggio è stato realizzato da Nino Baragli con le musiche di Ennio Morricone e la scenografia è stata ideata da Carlo Simi, i costumi di scena infine, sono stati disegnati da Gabriella Pescucci. ‘C’era una volta in America’ è una pellicola rimasta nel cuore dei cinefili di tutto il mondo. Rappresenta il grande sogno del regista Sergio Leone, che per realizzarlo si è avvalso della colonna sonora di Ennio Morricone, divenuta iconica e a sua volta uno degli accompagnamenti musicali capaci di fare la storia del cinema a livello assoluto. A causa di un montaggio inizialmente molto criticato, e che sarà stravolto dopo la prima uscita negli Stati Uniti, negli Usa il film sarà un flop d’incassi, per poi recuperare terreno in Europa arrivando a un guadagno di circa 5 milioni di dollari rispetto al budget di 30 milioni investito per realizzare la pellicola. La critica col passare degli anni ha acclamato sempre di più il film, che non ha ricevuto ‘Award’ particolarmente importanti ma viene riportata con un giudizio a cinque stelle sui principali dizionari ed enciclopedie del cinema nel mondo, compreso il rinomato Morandini. La versione attualmente in circolazione e più apprezzata dai cinefili è quella integrale da 256 minuti, con scene aggiunte rispetto alla versione tagliata da Sergio Leone, da 229 minuti. La prima versione per il cinema era invece ridotta a 135 minuti.

NEL CAST ANCHE JAMES WOODS

C’era una volta in America, il film in onda su Rai 3 oggi, sabato 29 dicembre 2018 alle ore 21,20. E’ il film che viene considerato il capolavoro del grande regista Sergio Leone, realizzato nel 1984 con un cast di grandissimi attori di Hollywood. Il cast vede infatti Robert De Niro che interpreta David “Noodles” Aaronson e James Woods che ha il ruolo di Maximilian “Max” Bercovicz. Sono loro i due protagonisti del film, con il cast completato da Elizabeth McGovern nella parte di Deborah Gelly, Richard Bright nel ruolo di Chicken Joe, Joe Pesci nella parte di Frankie Monaldi, mentre Danny Aiello è Vincent Aiello, Treat Williams ha il ruolo di James Conway O’Donnell, Richard Foronjy è l’agente di polizia Whitey, Tuesday Weld ha la parte di Carol, Larry Rapp è “Fat” Moe Gelly, Gerard Murphy è Crowning, Burt Young è Joe e James Hayden ha il ruolo Patrick “Patsy” Goldberg. Ma ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

‘C’era una volta in America’ racconta la storia di David “Noodles” Aaronson e Maximilian “Max” Bercovicz, cresciuti all’inizio del Novecento a New York nel quartiere ebraico. Il film inizia con un salto temporale tra il 1933, quando Noodles viene braccato all’epoca del proibizionismo da alcuni gangster, che torturano e picchiano il gestore del bar dove era solito ritrovarsi con gli amici in affari, ‘Fat Moe’. Negli anni Sessanta, si vede poi Noodles tornare da ‘Fat Moe’ per una lettera di un Rabino che lo invitava a rientrare a New York per il trattamento delle salme dei suoi tre amici Patsy, Cockeye e soprattutto Max. I flashback raccontano la gioventù della banda, desiderosa sin dalla giovanissima età di formare una gang per farsi valere nella New York criminale, con le loro vicende di strada che si intrecciano a quelle amorose, con Noodles da sempre innamorato della sorella di ‘Fat Moe’, Deborah Gelly, aspirante ballerina ed attrice. Le vicende si sviluppano nel momento di massima ascesa criminale della banda, che porteranno alla morte apparente di Max. Apparente perché una volta tornato a New York negli anni Sessanta, Noodles scoprirà che Max si è rifatto una vita come il rispettabile ‘Senatore Bailey’, finito ormai però in una vicenda giudiziaria che lo porta ad essere ormai condannato a morte dalla criminalità che lui stesso aveva foraggiato. Noodles rifiuta la richiesta di Max di morire per mano sua, ma lo vedrà sparire, probabilmente suicida, nel compattatore di un furgone dell’immondizia.



