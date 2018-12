Elisa Isoardi a La Vita in Diretta?/ “La coppia Timperi-Fialdini non convince”: l’indiscrezione bomba!

C’è aria di cambiamento in casa Rai o almeno è questo ciò che traspare dalle ultime indiscrezioni lanciate da Dagospia. Stando a quanto rivela il noto portale, ci sarebbero grandi novità in arrivo per Elisa Isoardi. In particolare, l’ex di Matteo Salvini, attualmente conduttrice de La Prova Del Cuoco, potrebbe presto prendere le redini de La Vita in Diretta. Ecco, infatti, quanto si legge: “Ultime dalla Rai. Nei corridoi di viale Mazzini gira insistente la voce che la vispa Teresina De Santis vorrebbe già da subito ringraziare concretamente il suo “ main sponsor “ Casimiro Lieto e promuoverlo a capo autore de La Vita in Diretta, primo passo per far poi transitare Elisa Isoardi a conduttrice della trasmissione di punta di Rai 1”. Si tratterebbe di un’operazione voluta anche perchè la coppia composta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini non convince i vertici della Rai.

ELISA ISOARDI PRENDE IL POSTO DI TIMPERI E FIALDINI?

Infatti, su Dagospia ancora si legge: “Operazione da fare già da subito approfittando del fatto che la conduzione attuale ( Fialdini/ Timperi ) non convince e stenta non poco negli ascolti.” Tutto però sarebbe stato interrotto perché si sarebbe fortemente opposto “l’AD Salini e tutto sarebbe, per ora, rientrato. Se ne riparlerà subito dopo San Remo quando, com’è tradizione in Rai, si inizieranno a definire i palinsesti del prossimo autunno”. Insomma, solo dopo il Festival di Sanremo 2019 sapremo se le previsioni sulla Isoardi a La Vita in diretta verranno confermate oppure la coppia composta da Timperi e Fialdini rimarrà al proprio posto.

