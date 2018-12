Fedez e Chiara Ferragni e la nascita di Leo/ Foto del parto: “spingevo come lei e dicevo spingi ca*o”

Il 2018 resterà per sempre l’anno più importante per Fedez e Chiara Ferragni, a poche ore dall’ultimo giorno dell’anno, hanno voluto ricordare il momento più bello vissuto negli ultimi dodici mesi. Anche se il 1° settembre, giorno in cui si sono sposati, sarà sempre uno dei giorni più belli della loro vita, il più importante resta sicuramente il 19 marzo 2018, giorno in cui è nato il figlio Leone che ha cambiato per sempre la vita di entrambi che, abbracciandolo per la prima volta, hanno capito che, da quel momento, le loro priorità sarebbero cambiate per sempre. Sia Fedez che Chiara Ferragni hanno così voluto ricordare quel giorno sui social pubblicando anche le foto più significative di quel momento. Una galleria di immagine bellissime di vita vera che hanno letteralmente fatto impazzire i fans. Il rapper ha accompagnato le immagini dal racconto di quelle ore vissute intensamente.

IL RACCONTO DI FEDEZ

Nel raccontare quel giorno, Fedez non trattiene l’emozione nel ricordare l’attimo in cui ha incrociato per la prima volta lo sguardo del suo piccolo Leone a cui ha anche dedicato una canzone dal titolo “Prima di ogni cosa”. Con tutto l’amore del mondo, il rapper scrive: “Con un po’ di anticipo, il giusto per infonderci quell’ansia che ogni grande occasione deve avere, conosciamo finalmente di persona lui, che per mesi abbiamo visto solo tramite ecografia. Mentre la dottoressa incitava Chiara nel dare alla luce Leo io preso da spirito di emulazione spingevo insieme a lei urlando frasi sconnesse del tipo: ”AMORE SEI UN ANIMALE ORA! SPINGI CA**OOOO!”. Risultato? Quando mio figlio nasce non riesco nemmeno precipitarmi all’incubatrice per colpa dei crampi alle gambe dopo due ore di spinte non richieste”. Prima di tenere tra le braccia suo figlio, come tutte le persone in procinto di diventare genitori per la prima volta, anche Fedez aveva paura di non essere all’altezza del ruolo. Paure che, però, sono scomparse vivendo giorno per giorno il suo bambino. “Tutte le paranoie sul non essere all’altezza della situazione svaniscono appena lo vedo. Ora riguardo la mia galleria del telefono e solo ora mi rendo conto dello stato confusionale in cui mi trovavo, ho passato tutta la sera a mostrare i miei tatuaggi a Leo senza rendermi conto che i neonati non riescono a vedere praticamente nulla per parecchi mesi. Insomma, tutto questo mi ha reso scemo ma felice come mai lo sono mai stato”, conclude il rapper. Cliccate qui per vedere il post.

IL RACCONTO DI CHIARA FERRAGNI

Esattamente come il marito, anche Chiara Ferragni ha ripercorso il 2018, l’anno più importante della sua vita. Dopo essere diventata famosa in tutto il mondo, dopo essere stata considerata un modello sa seguire e aver dato vita ad un’azienda che fattura milioni di euro ogni anno, Chiara Ferragni, il 19 marzo 2018 ha portato a casa la sua vittoria più importante con la nascita del figlio Leo che rappresenta in assoluto la sua priorità. “Il mio piccolo Leone è nato 3 settimane prima rispetto alla “data di scadenza” col parto indotto. Nell’ultimo mese erano sorti alcuni problemi con la placenta e sarebbe stato pericoloso tenerlo ancora nella mia pancia. È stato un lungo percorso (22 ore di travaglio) e verso la fine ho avuto molta paura ma, circondata dai miei cari, ce l’ho fatta. Non riesco ancora a credere quanto sia magico il nostro corpo“, ha scritto l’influencer su Instagram. Con Leo, la Ferragni ha capito cosa conta davvero nella vita: “Leo è la mia ragione di vita e sono così orgogliosa di essere sua mamma“. Cliccate qui per vedere il post.



