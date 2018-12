Francesca Cipriani, glutei nuovi per il 2019?/ La smentita: “non mi sono sottoposta a nessun intervento”

Francesca Cipriani è pronta per accogliere il nuovo anno sfoggiando le sue curve esplosive. Con il seno in bella vista, infatti, su Instagram, si mostra ai fans con un look in perfetto stile natalizio. Alla ricerca dell’amore, l’ex naufraga spera che il nuovo anno le faccia finalmente incontrare il suo principe azzurro che potrebbe perdere la testa per le sue forme che, a quanto pare, non hanno subito nessun cambiamento. Il settimanale Gente, infatti, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato la notizia secondo la quale la Cipriani si sarebbe sottoposta ad un nuovo intervento di chirurgia plastica ai glutei. Nel giornale, si vede Francesca Cipriani scegliere le protesi per poi sottoporsi ad un servizio fotografico mentre il dottore lavora con i glutei. Notizia prontamente smentita dalla stessa Cipriani che, dopo essersi sottoposta a tale intervento qualche tempo fa subendo anche dei danni fisici e psicologici, non ha alcuna intenzione di rifarlo. “Smentisco categoricamente. Non mi sono sottoposta a nessun intervento”, ha fatto sapere la Cipriani come riporta Gossip e Tv.

FRANCESCA CIPRIANI SINGLE? IL GOSSIP SUL PRESUNTO FIDANZATO

Francesca Cipriani, salvo clamorosi colpi di scena dell’ultima ora, accoglierà il 2019 da single. Nella vita della showgirl, infatti, non è ancora arrivato l’amore. L’incontro con Walter Nudo non è andato come sperava, ma le porte del cuore dell’ex naufraga sono sempre aperte. Il gossip su un presunto fidanzato era scoppiato dopo che la stessa Cipriani aveva condiviso la foto di una colazione, apparentemente per due. In molti avevano pensato alla presenza di un uomo nella vita di Francesca che, però, ha poi smentito tutto sui social. Ad oggi, infatti, la Cipriani non ha ancora incontrato il principe azzurro, ma la bionda ex pupa non si arrende. Il suo sogno, infatti, è riuscire ad innamorarsi di un uomo con cui costruire una famiglia. La Cipriani, infatti, desidera diventare presto mamma e chissà che il 2019 non sia l’anno giusto.

