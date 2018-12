Francesco Facchinetti contro gli haters/ Lo sfogo sui social: “Io rido di voi e vi tratto da sfig*ti”

Francesco Facchinetti dice basta agli insulti e alle dure critiche che ho costretto a leggere sotto le foto e i video che pubblica sul proprio profilo Instagram. Direttamente dalle Maldive dove sta trascorrendo le vacanze di Capodanno con la moglie Wilma, i figli, l’ex Alessia Marcuzzi e il marito di quest’ultima Paolo Calabresi dopo aver trascorso insieme anche il Natale, Francesco Facchinetti punta il dito contro gli haters. Dopo aver cercato di non cadere nella provocazione, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, Facchinetti ha duramente replicato a chi, ogni giorno, inonda il suo profilo social con critiche non assolutamente costruttive. “In questi giorni sto postando un po’ di fotografie con la mia famiglia dalle Maldive. Controllando i commenti, vedo che ci sono un po’ di persone, non tantissime, che sfogano la loro rabbia come se io fossi il colpevole del loro disagio”, spiega il figlio di Roby Facchinetti.

FRANCESCO FACCHINETTI CONTRO GLI HATERS: “RIDO DI VOI”

Finito al centro delle polemiche per il commento infelice fatto nei confronti di Walter Nudo, Francesco Facchinetti non fa assolutamente riferimento all’argomento anche se, dalle parole dette, è inevitabile pensare che lo sfogo sia stato causato anche dalla scia di polemiche nate in seguito alla sua gaffe. “La mia vita non cambia se commentate così. Io rido di voi e vi tratto da sfig…ti. Quindi, è bello farsi trattare così? No, ve lo posso assicurare” – dice Facchinetti Jr che poi aggiunge – “Voglio salutare tutti i miei amici giornalisti. Non tutti, ma una parte dei giornalisti che continuano a scrivere str….te ogni giorno. Ormai non li smentisco neanche più, perché sono curioso di capire la prossima st….ata che si inventeranno”.

FRANCESCO FACCHINETTI RACCOMANDATO? LA REPLICA

Nel lungo sfogo social, Francesco Facchinetti ha replicato, ancora una volta, a chi, a distanza di anni dal suo esordio nel mondo dello spettacolo, continua a considerarlo un raccomandato. Senza giri di parole, Facchinetti ammette di essere stato aiutato dal padre a muovere i primi passi nel mondo della musica, ma di aver poi camminato con le proprie gambe quando si è reso conto che la musica non era la sua strada. “Mio padre mi ha raccomandato alla musica. Vero. Ci ho provato, ma non ce l’ho fatta. Non ho quel talento. L’unico che ho è quello di riconoscere il talento altrui” – spiega il figlio di Roby Facchinetti – “Che caz….o dite, a 20 anni ero già più ricco di papà, anche se non mi piace parlare di soldi. Ho aziende in Italia e nel mondo”. Quindi aggiunge: “Andiamo a prendere la lista dei ricconi mondiali: c’è il creatore di Amazon, Bill Gates, Amancio Ortega, Zuckerberg… Tutta gente che si è fatta da sola. Il limite siete solo voi stessi”.



