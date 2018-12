GIULIA E SILVIA PROVVEDI/ Dopo il GF VIP sempre più felici: “circondatevi di persone vere”

Giulia e Silvia Provvedi sono state due indiscusse protagoniste del Grande Fratello Vip 2018. Le due cantanti del duo de Le Donatella, inizialmente partite come unico concorrente, durante la partecipazione al programma sono state poi divise arrivando alla fase finale del programma. Al di là del risultato finale, Silvia si è classificata al terzo posto dietro ad Andrea Mainardi e il vincitore Walter Nudo, l’esperienza del GF VIP 3 ha indubbiamente segnato le loro vite. Le due sorelle, infatti, grazie all’esperienza del reality show di Canale 5 hanno capito cosa è davvero importante nella vita e cosa bisogna evitare. Tra le due Silvia è stata sicuramente la concorrente che più di tutti ha dovuto affrontare alcuni fantasmi del passato. Naturalmente ci riferiamo a Fabrizio Corona entrato nella casa del GF VIP per chiarire la fine della loro storia d’amore. La mora de Le Donatella ha dimostrato grande coraggio e determinazione, non solo nell’affrontare l’ex paparazzo dei vip, ma anche nel mettere in chiaro la sua posizione.

“Circondatevi di persone vere”

Giulia Provvedi e Silvia Provvedi del duo de Le Donatella dopo il Grande Fratello Vip 2018 sono tornate alla vita di tutti giorni con uno spirito diverso, ma soprattutto con le idee ancora più chiare. Le due ragazze in questi giorni sui social hanno scritto: “Circondatevi di persone vere, che colorino la vostra vita e la rendano ancora più speciale“. Parole chiare che confermano il momento di felicità del duo canoro nato a X Factor. Dopo il GF VIP, infatti, Giulia ha ritrovato fuori la casa il suo fidanzato con cui è tornato il sereno, mentre Silvia ha trovato l’affetto di grandi amiche tra cui anche Benedetta Mazza, la modella curvy conosciuta durante l’esperienza all’interno del reality di Canale 5. Non solo, le gemelle Provvedi continuano a vedersi anche fuori la casa con Francesco Monte e Giulia Salemi, la coppia nata sempre all’interno della casa più spiata d’Italia.

Le gemelle Provvedi sono felici

Un reality show può cambiarti la vita? Ebbene si! Lo sanno bene Giulia e Silvia Provvedi che devono buona parte del loro successo proprio ai programmi televisivi. Dopo il debutto ad X Factor, dove le cantanti sono entrate nella squadra di Arisa, il duo de Le Donatella ha partecipato dapprima a L’Isola dei Famosi e poi al Grande Fratello Vip. Due esperienze completamente diverse che però le hanno permesso di conoscersi meglio e riflettere sulla vita e sulle cose veramente importanti. Oggi le due sorelle Provvedi hanno capito cosa è giusto per la loro vita e sono sempre più unite e felici!



© RIPRODUZIONE RISERVATA