IL FRATELLO DI STEFANO SALA CONTRO IL GF VIP/ “La produzione ha deciso di fare le coppie?”

Nuove accuse sul Grande Fratello Vip. Questa volta a parlare è Matteo Sala, il fratello di Stefano Sala che su Instagram ha lanciato delle velatissime accuse alla produzione del programma. In questi giorni Stefano Sala si è riavvicinato alla fidanzata Dasha Kina pubblicando una foto in cui bacia la modella croata. In tanti allora si sono chiesti se il modello avesse finalmente preso una decisione Dasha Kina e Benedetta Mazza. Nulla ancora di sicuro, come confermano anche le parole di Stefano che sulle Instagram Stories ha precisato di non essere ancora uscito allo scoperto con la sua fidanzata perchè “sta valutando al meglio il tutto”. Una giustificazione che non è stata molto gradita dal popolo di Instagram. Per questo motivo in suo aiuto è arrivato il fratello Matteo Sala che, invece di migliorare le cose, ha complicato la situazione.

Matteo Sala, fratello di Stefano contro il Grande Fratello Vip

Tutto è nato da un commento di un follower che, sul profilo Instagram di Stefano Sala, ha giudicato il comportamento di Dasha Kina: “ha fatto il grande errore di sparire per più di 2 mesi per poi ritornare a farsi sentire la settimana che Stefano era in finale. Benedetta, lei gli è stata vicino sempre, senza peccare nel bene e nel male”. Le parole di questa follower hanno spinto Matteo Sala a replicare: “Ma se invece è stata la produzione a decidere di fare le coppie? Chi di noi può saperlo…? Se è stata una cosa decisa dal GF per fare un pò più di ascolti?? Dobbiamo farci molte domande prima di sparare sui sentimenti”. Le parole del fratello di Stefano Sala lanciano così un sospetto sulle dinamiche nate all’interno della casa del GF VIP. Ma non finisce qui…

“Sai magari gli dicono di fare così o li multavano”

La follower ha giustamente risposto al fratello di Stefano Sala dicendo: “non penso che tuo fratello così come gli altri avrebbero messo in ballo sentimenti e sensazioni (che a mio parere erano vere) solo per far aumentare gli ascolti ad un programma”. Ragionamento giusto quello fatto da un follower di Stefano Sala. Il fratello del modello ha però nuovamente risposto scrivendo: “lo spero anche io, anche perchè Benedetta non si merita questo! Ma quello che sto pensando e se è una cosa imposta dal GF? Sai magari gli dicono di fare così o altrimenti li multavano! Le cose possono essere tante! Però è lui che deve sapere quello che vuole!”. Dove sta la verità? Che dietro la simpatia tra Stefano Sala e Benedetta Mazza ci sia davvero lo zampino della produzione?



