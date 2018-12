IO E LUCIO, DALLA E MORANDI SOLO 30 ANNI FA/ Anticipazioni, video: “è andato via troppo presto”

Gianni Morandi è pronto a raccontare Lucio Dalla in una serata speciale nel corso della quale saranno svelati dettagli inediti dell’artista e dell’uomo. I due sono sempre stati legati condividendo gioie e dolori di una vita che, sebbene bellissima, può regalare anche momenti bui. Lucio Dalla, però, per Gianni c’è sempre stato come ha raccontato lo stesso Morandi a Verissimo in una recente intervista: “Lucio è stato mio amico sempre, fino alla fine, perché i nostri successi si sono alternati e ci siamo sempre stati vicini. Quindi ci siamo ritrovati quando entrambi eravamo all’apice e abbiamo portato la musica nostra nel mondo. Fino alla fine, quando provai a convincerlo a venire in gara a Sanremo, quasi ricattandolo per amicizia e lui si inventò questo ruolo di direttore d’orchestra-cantante. Insomma, era in gara anche lui, pur se non amava questo ruolo”. Un ricordo intimo, dunque, quello di Morandi che ha deciso di condividere con i fans di Dalla i suoi personali ricordi (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

IL COMUNE DI BOLOGNA RINGRAZIA GIANNI MORANDI

La città di Bologna è orgogliosa di rendere omaggio a Lucio Dalla, uno dei suoi cittadini più illustri, insieme ad un altro bolognese doc, famosissimo in tutta Italia, come Gianni Morandi. Su Twitter, il comune di Bologna ha pubblicato il promo dello show evento che andrà in onda questa sera su canale 5 ringraziando Gianni Morandi per avere omaggiato il collega, ma soprattutto l’amico fraterno a sei anni dalla sua morte. “Grazie Gianni Morandi. Bologna è orgogliosa di ricordare con te il grande LucioDalla”, cinguetta il profilo Twitter del Comune di Bologna. Girando tra le strade della propria città, Gianni Morandi avrà modo di ricordare gli inizi della carriera di Dalla, il momento in cui le loro strade s’incrociarono e i numerosi momenti trascorsi insieme in una città che, entrambi, non hanno mai abbandonato nonostante il grandissimo successo ottenuto. Cliccate qui per vedere il promo (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

“LA STORIA DI UN’AMICIZIA E DI UN CONCERTO”

“La storia di un’amicizia e di un concerto che ha fatto la storia”, così Gianni Morandi racconta quello che ci sarà al centro di Io e Lucio, Dalla Morandi solo 30 anni fa, lo speciale che andrà in onda su Canale 5 nel prime time di oggi, 29 dicembre. Un racconto che porterà Gianni Morandi a svelare, per la prima volta, una serie di aneddoti e ricordi, della sua amicizia con Lucio Dalla passeggiando per le strade di Bologna e in quei studi di registrazione che hanno condiviso soprattutto negli ultimi anni quando ormai erano dei veri e propri artisti che niente dovevano più dimostrare. Il comune di Bologna ringrazia Gianni Morandi per il suo racconto e proprio poco fa ha condiviso sulla propria pagina Twitter il promo dello speciale (che potete vedere cliccando qui) scrivendo: “Grazie Gianni Morandi. #Bologna è orgogliosa di ricordare con te il grande #LucioDalla. @morandi_g”. Cosa scopriremo questa sera della loro speciale amicizia e del concerto che hanno condiviso? (Hedda Hopper)

IL LUCIO DALLA PRIVATO

Sabato 29 dicembre, in prima serata su canale 5, Gianni Morandi rende omaggio all’amico Lucio Dalla, scomparso il 1° marzo del 2012. A distanza di sei anni dalla scomparsa del celebre cantautore, Gianni Morandi che, con lui, condivideva non solo la provenienza dalla stessa città e la passione per la musica, ma anche il tifo per il Bologna calcio, attraverso le più celebri canzoni del repertorio di entrambi, gli rende omaggio in una serata imperdibile per tutti i fans di Lucio. Gianni Morandi, con il suo inconfondibile sorriso, descrive il Lucio Dalla privato, quello che in pochi conoscono e lo farà attraverso le più celebri canzoni che i due portarono in tour nel 1988. Due giganti della musica italiana che, negli anni, hanno portato al successo dei pezzi che faranno sempre parte degli evergreen della musica.

IO E LUCIO: GIANNI MORANDI E LUCIO DALLA, IL RACCONTO DI UNA GRANDE AMICIZIA

Colleghi, ma soprattutto amici. Lucio Dalla e Gianni Morandi erano molto di più che due semplici musicisti che, a volte, collaboravano insieme. In Io e Lucio, Gianni Morandi, attraverso aneddoti, immagini inedite, racconti e testimonianze di amici, racconterà chi era davvero Lucio, sia nella sua vita privata che professionale. Il tutto, naturalmente, sarà condito dalla splendida musica di Dalla. Da Caruso a Uno su Mille, da Piazza Grande a Occhi di ragazza, da Balla balla ballerino a C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone. Attraverso i propri e i successi di Lucio Dalla, Gianni Morandi ripercorre così le tappe più importanti di un sodalizio musicale che resterà negli annali della musica italiana.

LE PAROLE DEL DIRETTORE DI CANALE 5

Io e Lucio rappresenta un grande evento per Mediaset che, a pochi giorni dalla fine del 2018, ha deciso di fare un ultimo regalo al proprio pubblico trasmettendo un doveroso omaggio ad uno dei più grandi artisti della musica italiana. A tal proposito, Giancarlo Scheri, direttore Canale5, ha dichiarato: “Io e Lucio è un meraviglioso omaggio tra musica e parole, a uno dei cantautori più talentuosi e amati di sempre. Sono davvero orgoglioso di poter regalare ai telespettatori di Canale 5 una serata così speciale ed emozionante. Sono immensamente grato a Gianni Morandi per i preziosi ricordi che ha voluto condividere con noi”.



