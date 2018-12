LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA SI SONO LASCIATI?/ La verità sui social: lo scambio di like rassicura i fan

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno ancora insieme? I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno trascorso il Natale lontani facendo preoccupare i fans che, non vedendo dediche sui social, hanno pensato ad una crisi in atto. A quanto pare, però, tutto andrebbe a gonfie vele tra i due anche se Ivana ha scelto di trascorrere le vacanze natalizie in Repubblica Ceca con la sua famiglia. Nelle ultime ore, però, Luca e Ivana si sono scambiati alcuni like su Instagram rassicurando nuovamente chi li segue sin dalla loro avventura nella casa più spiata d’Italia. Onestini e la Mrazova, infatti, non solo continuano a seguirsi, ma si scambiano anche i like. La coppia, dunque, si riunirà presto? Con il Capodanno alle porte, Luca e Ivana potrebbero ricongiungersi proprio per salutare insieme il 2018, l’anno che li ha uniti sempre di più, e accogliere il 2019 sperando che regali ad entrambi tante, nuove gioie (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

IL SILENZIO SOCIAL DELLA COPPIA

Silenzio social per una delle coppie più amate del 2018 ovvero quella formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa di Cinecittà durante il Grande Fratello Vip numero 2 ma solo una volta usciti si sono lasciati andare all’amore e alla passione. La loro dolcezza e il loro affetto era pane quotidiano sui social e anche al loro primo anno insieme hanno festeggiato scambiandosi messaggi d’amore e pubblicando alcune foto insieme, e poi? Il silenzio o quasi. Spulciando i loro profili social sembra proprio che i due non appaiano insieme ormai da oltre due settimane e questo non fa altro che impensierire i fan. Dove sono i video e le foto del loro Natale insieme come è successo lo scorso anno? Dove sono i loro sorrisi e i loro regali? A quanto pare non ce n’è nessuna traccia e mentre lui continua a postare i suoi video in radio o in giro per Milano, lei si mostra sorridente e in compagnia della sua famiglia.

LA COPPIA E’ ARRIVATA AL CAPOLINEA?

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono davvero lasciati dopo le voci del matrimonio arrivate nelle scorse settimane? I fan iniziano a chiederselo e qualcuno ha fatto questa domanda anche a Gabriele Parpiglia sbagliando però il cognome dell’ex tronista. Il giornalista ha risposto “sì” ma ironizzando poi sull’errore fatto da chi gli ha posto questa domanda. Sarà un vero sì o è solo un modo per giocare con i fan? Al momento non ci sono conferme ufficiali e i diretti interessati non hanno lasciato trasparire dettagli sulla loro attuale situazione ma chi li segue spera di vederli insieme per Capodanno per spazzare via le voci di rottura e di un possibile addio. Sarà davvero così che andranno le cose o per i due, dopo un anno d’amore, è arrivato il momento di dirsi addio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA