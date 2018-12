Marco Fantini e Beatrice Valli si sposano?/ Foto: “gliel’ho chiesto e mi ha risposto così” (Uomini e Donne)

Marco Fantini e Beatrice Valli si sposano? L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne formano una delle coppie più solide e affiatate tra quelle che si sono formate nello studio del programma di Maria De Filippi. Genitori di Bianca che ha compiuto un anno la scorsa estate, Marco e Beatrice, nonostante siano entrambi giovanissimi, hanno sempre avuto le idee chiare sul loro futuro. Superata una piccola crisi che li aveva portati ad allontanarsi, i due, non solo sono tornati insieme più uniti che mai ma hanno deciso di allargare la famiglia con la nascita di Bianca. Una coppia bellissima e molto amata dai fans che, ora, sognano di vederli all’altare. La Valli non ha mai nascosto di voler convolare a nozze indossando l’abito bianco lanciando anche dei segnali al compagno, ma finora, i fiori d’arancio non sono ancora arrivati. Il 2019, però, potrebbe essere l’anno giusto anche se, Fantini, nelle ultime ore, ha spiazzato tutti facendo la fatidica domanda ad una donna che non è Beatrice. L’ex tronista, infatti, con una meravigliosa foto pubblicata su Instagram, ha chiesto di sposarlo a Bianca, la sua bambina.

MARCO FANTINI INNAMORATO DELLA FIGLIA BIANCA

Come tutti i papà, anche Marco Fantini è letteralmente innamorato della figlia Bianca. In vacanza in montagna con Beatrice Valli e la loro bambina, Marco Fantini, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui stringe tra le braccia la sua piccola mentre è in piscina. Lo scatto è accompagnato da una splendida dichiarazione d’amore per la donna che farà sempre parte della sua vita. “Le ho chiesto di sposarmi… lei ha risposto così”, scrive l’ex tronista mentre la sua Bubi lo bacia teneramente. Una foto che ha conquistato il cuore dei fans che, però, speravano che fosse finalmente arrivato il momento dei fiori d’arancio. “Non avevo fatto caso alla foto. Ho solo letto la descrizione. Pensavo fosse giunta l’ora, Beatrice. Poi ho visto Bubi e ho perso le speranze”; “Chiedilo alla Bubi più grande”; “Lo hai chiesto alla tua principessa, quella delle favole. Poi arriverà la donna reale, quella della tua vita. È una delle più belle fotografie che abbia mai fatto, dove si coglie l’amore non tanto in un bacio, ma in un abbraccio”, scrivono i fans che, tuttavia, non perdono le speranze di vedere i due pronunciare il fatidico sì. Prima di avere un altro figlio, Marco e Beatrice, dunque, diventeranno marito e moglie?

