Michele Volpe è morto/ Il “valletto” di Paolo Bonolis in Avanti un altro trovato senza vita nella sua casa

Grande, grosso e con un cuore così… questo possiamo dire di Michele Volpe personaggio noto di Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis in onda nel preserale di Canale 5. Il programma tornerà in onda nelle prossime settimane proprio sulla rete ammiraglia Mediaset ma dovrà farlo senza il gigante buono che da tempo combatteva con dei gravi problemi di salute. La notizia della sua morte è arrivata qualche ora fa sul web e sui social grazie a TerniInRete che ha annunciato la sua morte e il ritrovamento del suo cadavere nella casa in cui abitava e che divideva con il figlio Manuel. Secondo quanto riporta il sito sembra che il giovane ha dovuto affrontare non pochi problemi e gli ultimi dovuti proprio ai suoi chili, sembra che pesasse quasi duecento chili, e ancora prima all’incidente al piede.

MICHELE VOLPE E’ MORTO

Quello che per tutti è il valletto di Avanti un altro e di Paolo Bonolis in passato è stata una comparsa anche in alcune fiction di Canale 5 prendendo parte a diversi episodi di Codice Rosse e Distretto di Polizia. La sua vita è cambiata quando, proprio a causa di un brutto incidente al piede, ha dovuto abbandonare la palestra e l’allenamento. Negli ultimi mesi Michele Volpe era tornato in tv proprio grazie ad Avanti un altro ma poi di lui non sono giunte notizie fino alla macabra scoperta. Al momento non si conoscono le cause della morte e non ci sono altri dettagli su quanto è accaduto ma siamo sicuri che i suoi colleghi del minimondo lo ricorderanno con affetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA