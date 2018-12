Selvaggia Roma in ospedale/ Il fidanzato Luca Mucchichini picchiato: “Sto bene, ma evitate certe situazioni”

Luca Muccichini ha rotto il silenzio pochi minuti fa pubblicando una serie di Instagram Stories dove ha raccontato quanto successo la scorsa notte in un locale di Roma. Il fidanzato di Selvaggia Roma, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, è stato picchiato da un gruppo di ragazzi fuori una discoteca della capitale. A distanza di diverse ore dal tragico evento, il ragazzo ha voluto rassicurare tutti i fan con una serie di Stories: “Ragazzi buongiorno a tutti. Allora volevo dirvi intanto di stare tranquilli, non preoccupatevi. Ho letto tantissimi messaggi in direct di preoccupazione dopo le storie che avete visto ieri al pronto soccorso fatte da Selvaggia”. Poi il ragazzo è entrato nei dettagli raccontando quanto accaduto la scorsa notte: “praticamente durante la serata di ieri sera in un locale di Roma, c’era un gruppo di ragazzi che quando stavamo uscendo ha fatto degli apprezzamenti un pò troppo calcati nei confronti di Selvaggia; hanno cominciato ad infastidirla in maniera troppo pesante per i miei gusti e quindi c’è stata un lite subito fuori il locale. Una lite molto accesa, fatto sta che sono intervenuti gli addetti alla sicurezza del locale cercando di placare la situazione. Io nel mentre ho ricevuto diversi colpi e per quanto potessi fare qualcosa, essendo un bel gruppo inferocito, comunque sia ho preso diverse distorsioni al collo e ho preso dei colpi nel bacino e nelle costole”. Una vera e propria aggressione per Muccichini che prima di rincasare a casa ha preferito recarsi in ospedale per un controllo: “mentre tornavamo a casa ho deciso di fare un salto al pronto soccorso per accertarmi della situazione avendo accusato dei fastidi e dei dolori”. L’aggressione ha preoccupato non poco la fidanzata Selvaggia Roma che sui social ha immediatamente denunciato la cosa con un messaggio. Luca Muccichini ha voluto poi inviare un messaggio a tutti i suoi follower invitandoli a stare attenti: “fate più attenzione a determinate situazioni ed evitare certe situazioni. Non ho potuto evitare perché queste persone hanno esagerato un pò troppo, ma è stato inevitabile…Ragazzi evitate, uscite, divertitevi, state sereni, bevete poco e state attenti soprattutto se guidati, io tanto sono una roccia mi ripiglio subito”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

LUCA MUCCICHINI PICCHIATO DA UN GRUPPO DI RAGAZZI

Non c’è pace per Selvaggia Roma in questo periodo. Spesso e volentieri è di lei che si parla sui social e non solo per via del bell’anello ricevuto a Natale dal fidanzato Luca Mucchicini ma anche per quello che è successo a Francesco Chiofalo. Il suo ex fidanzato ha annunciato di avere un tumore al cervello e che dovrà essere operato dopo le feste ma le polemiche che l’hanno travolta per via del poco interesse nei suoi confronti non è niente rispetto a quello che è successo alle prime ore dell’alba di oggi. A raccontarlo è la stessa Selvaggia Roma che, prendendo la parola sui social nelle storie di Instagram, si mostra nella salta d’attesa del pronto soccorso agitata e disperata per quanto è accaduto al suo fidanzato. Fino a qualche ora prima i due si sono mostrati sui social felici e innamorati in un locale della Capitale ma proprio alla fine della serata un gruppo di ragazzi, 7 o 8 racconta lei, si è avvicinato per importunarla e a quel punto il fidanzato si è messo in mezzo finendo in uno scontro di 1 contro 8.

IL RACCONTO DI SELVAGGIA ROMA SUI SOCIAL

Lei stessa racconta: “Sto in attesa già da due ore e mezza diciamo, sto aspettando notizie su Luca. Erano tipo in sette, sette o otto, noi eravamo in due e lui ha fatto di tutto per difendermi e le ha prese di santa ragione visto che loro erano di più ed erano ubriachi, molto ubriachi, potete immaginare. Sta parecchio male, adesso sono un po’ agitata, è normale“. Qualche minuto dopo, Selvaggia Roma ha annunciato che i medici hanno deciso di mandarlo a casa e già stamattina hanno lasciato l’ospedale per tornare a casa ma solo domani l’ex protagonista di Temptation Island, farà sapere cosa è successo e qual è il referto dei medici sul suo fidanzato. Cosa succederà adesso? Come è andata la lite? Non ci rimane che attendere per scoprire le nuove rivelazioni.



