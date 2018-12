Simona Ventura e Giovanni Terzi sono fidanzati?/ Dopo Gerò Carraro, spunta il giornalista

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono fidanzati? Dopo la fine della lunga storia d’amore con Gerò Carraro, la conduttrice avrebbe ritrovato nuovamente l’amore. Secondo quanto riporta Alberto Dandolo, tra Simona Ventura e Giovanni Terzi ci sarebbe più di un’amicizia. Su Dagospia, infatti, si legge: “si mormora che in questi ultimi giorni del 2018 sia nata una nuova coppia: quella formata da Simona Ventura, appena smollata da Gerò Carraro e il giornalista Giovanni Terzi. Fuoco di paglia o vero amore? Ah saperlo”, scrive Dandolo che dà poi appuntamento al prossimo numero del settimanale Oggi per tutti i dettagli. Non è la prima volta, comunque, che il nome di Giovanni Terzi viene accostato a quello della Ventura. A parlarne per primo era stato il sito affariitaliani.it. Al momento, però, si tratta di una semplice indiscrezione. Non ci sono, infatti, foto di baci o paparazzate compromettenti che confermino la nascita di una storia d’amore tra i due. La presunta coppia uscirà allo scoperto a Capodanno?

SIMONA VENTURA E GIOVANNI TERZI: CAPODANNO A SHARM EL SHEIKH

Lontana dall’Italia e dal gossip, Simona Ventura si sta preparando per salutare il 2018 e accogliere il nuovo anno da Sharm El Sheikh dove si trova con i figli Niccolò, Giacomo, Caterina e alcuni amici dei figli. Non si sa, tuttavia, se la conduttrice sia anche in dolce compagnia. Nelle foto che sta pubblicando su Instagram si mostra serena e felice accanto ai suoi ragazzi che, ad oggi, rappresentano la sua priorità. Il gossip, tuttavia, punta su Giovanni Terzi come nuovo amore dell’ex moglie di Simona Ventura. Sarà davvero così? L’unica cosa certa, al momento, è che non ci sarà nessun ritorno di fiamma con Gerò Carraro. Pur essendo stata una storia importante, quella con il figlio del marito di Mara Venier è ormai una storia chiusa che fa parte del passato di Super Simo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA