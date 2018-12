Stefano De Martino e Paola Di Benedetto/ Capodanno sulla neve, ma in coppia con Chiara Scelsi e Federico Rossi

Stefano De Martino e Paola Di Benedetto trascorreranno il Capodanno insieme. Esattamente come lo scorso anno, per brindare al 2019, il ballerino napoletano e neo imprenditore ha affittato una villa a Sankt Moritz dove saluterà il 2018 e accoglierà il 2019 insieme al figlio Santiago, alla sorella Adelaide e ad un gruppo di amici tra i quali c’è anche Paola Di Benedetto. Nessun flirt, però, tra i due. L’ex naufraga, infatti, è ospite di De Martino in quanto è una delle migliori amiche della sorella di Stefano, Adelaide. Le due ragazze, infatti, in quel di Milano, trascorrono molto tempo insieme e hanno deciso di festeggiare l’una accanto all’altra anche il Capodanno. Chi, dunque, sognava di vedere la Di Benedetto in coppia con De Martino dovrà ricredersi anche perché entrambi avrebbero il cuore impegnato. Paola è felicemente fidanzata con Federico Rossi del duo Benji&Fede e, nonostante i rumors che li vorrebbero in crisi, sono felicemente innamorati e hanno trascorso insieme il primo Natale. Per Stefano De Martino, invece, parlare d’amore è ancora prematuro, ma il settimanale Chi, nell’ultimo numero in edicola, ha lanciato il gossip su un presunto flirt con la modella Chiara Scelsi.

STEFANO DE MARTINO: CHIARA SCELSI E’ LA NUOVA FIAMMA?

Dopo il divorzio da Belen Rodriguez, sono tanti i nomi femminili accostati a Stefano De Martino. Oltre ai rumors su ritorni di fiamma con la stessa showgirl argentina e con Emma Marrone, il nome del napoletano è stato accostato soprattutto a quello della stilista napoletana Gilda Ambrosio con cui è stato beccato spesso nell’ultimo anno. Come hanno più volte dichiarato entrambi, però, tra De Martino e la Ambrosio c’è solo uno splendido rapporto d’amicizia che non si è mai trasformato in amore. Ad oggi, Stefano non ha mai avuto una fidanzata ufficiale dopo la fine del suo matrimonio, ma il flirt con Chiara Scelsi potrebbe dare vita a qualcosa di più importante. Il settimanale Chi li ha beccati durante una passeggiata notturna in quel di Milano e, sebbene non ci sia stato un bacio, le chiacchiere e i sorrisi erano tipici di due persone che si piacciono. La modella nonché musa di Dolce e Gabbana, dunque, sarà la persona giusta per far battere nuovamente il cuore di De Martino?

