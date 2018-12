Uomini e Donne/ Foto, Gianni Sperti torna sui social e… (Trono Over)

Dopo qualche giorni di assenza e il Natale passato in famiglia, Gianni Sperti è tornato a Roma per la registrazione di due nuove puntate, una per il trono classico e una per gli over, ma adesso è pronto a passare il Capodanno in giro per il mondo come fa ogni anno. Prima di partire e rivelare la sua nuova meta ai fan, l’ex ballerino e opinionista storico del programma, ha pensato bene di tornare su Instagram postando una sua foto su sfondo nero che ha fatto girare già la testa alle fan. Gianni Sperti ha accompagnato la foto da un pensiero che sembra davvero molto simile a quello postato da Gemma Galgani su Facebook e che prende spunto proprio dalla magia e dal bisogno di essere magici. In particolare, l’opinionista scrive: “La magia è credere in se stessi: se riusciamo a farlo, allora possiamo far accadere qualsiasi cosa”. Troverà quello che cerca e lascerà accadere quello che ha sempre voluto? (Hedda Hopper)

GEMMA GALGANI TENERA SUI SOCIAL…

La storia tra Gemma Galgani e Rocco Fredella continua a tenere i fan di Uomini e Donne col fiato sospeso. La dama del trono Over non si sbilancia e, in attesa delle nuove anticipazioni, i telespettatori cercano indizi sui social degli amati protagonisti. In particolare, nelle ultime ore, si è tenuta una nuova registrazione del trono Over che potrebbe aver avuto risvolti molto importanti. Intanto, a lasciare qualche indizio, è proprio Gemma Galgani sui suoi social. Su Instagram, la dama nelle ultime ore ha postato questo messaggio: “L’unica magia è dentro ognuno di noi. E chi ha la fortuna di trovarla dentro di sé deve anche avere il coraggio di esternarla. Vorrei foste qui con me e condividere ogni momento raccontandoci, davanti al calore del fuoco di un camino che riesce a sciogliere anche le “temperature ” più glaciali!”

UN LIETO FINE A UOMINI E DONNE

Un messaggio positivo e di speranza quello di Gemma Galgani che non sembra affatto essere quello di una donna ferita o delusa. Cosa che potrebbe far presagire a buone novità nel rapporto con Rocco Fredella che, al contrario, preferisce non pronunciarsi sui social in merito ai suoi sentimenti. Ma di lieto fine nello studio di Uomini e Donne non sono mancati. Pare, infatti, che Sossio Aruta e Ursula Bennardo abbiano finalmente deciso di lasciare lo studio per vivere fuori la loro storia d’amore. A confermarlo alcuni degli ultimi post della dama e del cavaliere che, su Instagram, ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA