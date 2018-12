UOMINI E DONNE/ Due no per Lorenzo Riccardi? Maria De Filippi avverte il tronista (Trono Classico)

Lorenzo Riccardi riscia davvero grosso. Il tronista di Uomini e Donne continua a tirare la corda con le sue due corteggiatrici, tanto che questa potrebbe essersi già spezzata. L’ultima registrazione ha trovato Lorenzo in grande difficoltà dopo due esterne disastrose. Riccardi ha deciso di non presentarsi all’esterna con Giulia Cavaglià per correre da Claudia Dionigi, arrabbiatissima con lui. Tanto che, quest’ultima, ha infine deciso di non incontrarlo, mandandolo via. In studio, anche Maria De Filippi appoggia le due corteggiatrici, furiose con lui. La conduttrice avverte il tronista che le cose per lui si mettono davvero male e che potrebbero essere stavolta due no. D’altronde sia Giulia che Claudia ammettono che la situazione è davvero cambiata nei suoi riguardi. (Aggiornamento di Anna Montesano)

IL RITORNO DI ANDREA DAL CORSO

La scelta dei nuovi tronisti di Uomini e donne è ancora lontana visto che la puntata registrata due giorni fa andrà in onda non prima di fine gennaio. Sarà a quel punto che i fan scopriranno che Teresa Langella ha eliminato Andrew ovvero Andrea Dal Corso per poi tornare sui suoi passi dopo quello che è successo. A quanto pare, dopo ben quindici giorni dall’addio, il corteggiatore ha pensato bene di fare un eclatante gesto per riconquistare la tronista inviando una serie di mazzi di fiori con vari bigliettini con delle frasi diverse. In questo modo Andrea ha provato a far capire il suo interesse nei confronti della napoletana e non solo per le frasi usate ma anche per il fatto che tutto è avvenuto senza telecamere se non il video amatoriale fatto girare da Teresa da uno dei suoi parenti presenti al “corteggiamento”. Andrea è tornato in studio finendo sotto attacco da parte dei suoi rivali, questo basterà per spingere la tronista a credere al suo interesse? (Hedda Hopper)

DOVE AVVERRA’ LA SCELTA?

Il nuovo anno vedrà tanti cambiamenti a Uomini e Donne per il trono classico. Ricordiamo che il dating show, attualmente in pausa, tornerà in onda a partire da lunedì 7 gennaio alla solita ora su Canale 5. Uno dei tanti cambiamenti, già annunciato nei mesi scorsi, sarà la modalità in cui avverranno le scelte dei 5 tronisti attualmente presenti. Nel corso della nuova registrazione, Maria De Filippi ha infatti svelato nuovi dettagli sulle scelte, dalla location agli ospiti. In primis, si tratterà di puntate che andranno in onda in prima serata su Canale 5. La scelta è prevista per febbraio, quindi per 5 settimane, a partire dalla prima del mese, una prima serata sarà dedicata ai tronisti di Maria De Filippi. Ma dove avverrà la scelta? È ancora la conduttrice a svelare che la festa di fidanzamento avverrà all’interno di un castello.

LE SCELTE DEI TRONISTI IN UN CASTELLO

In questo castello scelto per l’occasione, saranno allestite tre sale. Nella prima, quella principale, ci sarà il tronista di Uomini e Donne assieme ad amici e persone care. Nelle due adiacenti ci saranno, invece, le due corteggiatrici, con rispettive persone care, che attendono di sapere chi sarà la scelta. Al tronista andrà il compito di recarsi dalla ragazza che non è la sua scelta per annunciarglielo e spiegarle il perché. Dopo, il tronista o la tronista invierà un messaggio alla persona che è la sua scelta, invitandola nella sala centrale. Se quest’ultima vi si recherà, sarà un sì; in caso contrario sarà un no. La prassi sarà la stessa per tutti e cinque i tronisti; resta solo da scoprire chi tra loro sarà il primo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA