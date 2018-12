WHAT WOMEN WANT – QUELLO CHE LE DONNE VOGLIONO, RETE 4/ Streaming video del film con Mel Gibson (29 dicembre)

What women want – Quello che le donne vogliono, in onda su Rete 4 stasera, è per Pino Farinotti di My Movies “un film furbo e patinato, ma ironico, ben scritto e anche intelligente”. Sono quattro le stelle su le cinque disponibili col film che viene apprezzato anche per il sentimento e la pietà di cui si fa carico, cosa che secondo Farinotti non si trova spesso al cinema. Vengono ovviamente premiati dalla critica i due attori protagonisti e cioè uno strepitoso Mel Gibson e una splendida Helen Hunt. Il film è una commedia leggera, ma nonostante questo si fa carico di sentimenti importanti e lancia dei messaggi che devono essere colti soprattutto dal pubblico maschile. Grazie al trailer, clicca qui per guardarlo, possiamo capire qualcosa in più del film. What women want – Quello che le donne vogliono va in onda a partire dalle ore 21.30 su Rete 4, lo potremo seguire anche in diretta streaming sui nostri dispositivi mobili, grazie al portale di Mediaset, cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

LE CURIOSITÀ

La prima serata di Rete 4 di oggi, sabato 29 dicembre 2018, si apre ai suoi telespettatori con una pellicola fantastica e sentimentale prodotta nel 2000 negli Stati Uniti d’America dal titolo originale What Women Want ed è stata affidata alla regia di Nancy Meyers. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Josh Goldsmith e Cathy Yuspa, il montaggio è stato realizzato da Thomas J. Nordberg con le musiche di Alan Silvestri e la scenografia è stata ideata da Rosemary Brandenburg. What women want – Quello che le donne vogliono’ è un film che si è giovato sicuramente del periodo di massima popolarità di Mel Gibson, che è quello in cui la pellicola è stata realizzata. La critica è stata discordante, evidenziando alcune trovate divertenti ma anche un’eccessiva leggerezza e la poca brillantezza della trama. Il film è valso comunque a Mel Gibson una nomination ai Golden Globe come miglior attore in una commedia. Anche il riscontro al botteghino di ‘What women want – Quello che le donne vogliono’ è stato assolutamente rilevante. La pellicola ha ottenuto un incasso internazionale di 374 milioni di dollari a fronte di 70 milioni di dollari di budget per realizzarlo, col pubblico a tutte le latitudini che ha apprezzato la sceneggiatura di un film che si incastona perfettamente nel filone delle commedie Hollywoodiane realizzate a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila.

NEL CAST ANCHE HELEN HUNT

What women want – Quello che le donne vogliono, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 29 dicembre 2018 alle ore 21,30. E’ una pellicola di produzione americana diretta dalla regista Nancy Meyers nel 2000, ha come protagonisti due autentiche star di Hollywood come Mel Gibson nella parte di Nick Marshall ed Helen Hunt nel ruolo di Darcy McGuire. Completano il cast della pellicola Marisa Tomei nel ruolo di Lola, Logan Lerman nella parte di Nick da piccolo, Alan Alda nella parte di Dan Wanamaker, Bette Midler nel ruolo della dottoressa Perkins. E ancora Mark Feuerstein, Ana Gasteyer, Lisa Edelstein, Sarah Paulson, Loretta Devine e Delta Burke. Ma adesso ecco nel dettaglio la trama del film.

WHAT WOMEN WANT – QUELLO CHE LE DONNE VOGLIONO, LA TRAMA DEL FILM FANTASY

Il protagonista di ‘What women want – Quello che le donne vogliono’ è il pubblicitario Nick Marshall, che ha grande successo nel suo lavoro, con la sua grande passione rappresentata però dalle donne, che cerca di sedurre senza sosta. La vita di Nick è destinata però a cambiare dopo l’arrivo di Darcy McGuire come nuova direttrice dell’agenzia dove Nick lavora. ‘Potere alle donne’ è lo slogan imposto da Darcy, e Nick riesce a stare dietro davvero a stento a questa sorta di rivoluzione copernicana all’interno dell’agenzia, per cercare di mettere a punto nuove campagne pubblicitarie che strizzino l’occhio al pubblico femminile. Un incidente cambierà però completamente la prospettiva di Nick, che cade con il phon in una vasca da bagno, salvandosi dalla scossa elettrica ma perdendo i sensi. Una volta rinvenuto, Nick scopre di avere una sorta di superpotere. Riesce infatti a sentire tutto quello che le donne pensano. Dopo un primo momento difficile in cui di fatto si rende conto di essere a dir poco detestato da tutte le donne che conosce, Nick riesce a sfruttare a suo vantaggio il suo nuovo potere, riuscendo ad anticipare tutte le idee di Darcy al lavoro e riconquistando la stima della figlia adolescente, Alex. Comprendendo i pensieri di Darcy, Nick finisce però con l’innamorarsene. Una volta preso il suo posto a capo dell’azienda, Nick decide di confessarle tutto, ma viene colpito da un fulmine che lo priva della sua capacità telepatica. Nick ha ormai però imparato a conoscere e rispettare le donne, e riuscirà ad aprire il suo cuore a Darcy, che accetterà il suo amore ritenendolo sincero e iniziando una nuova vita insieme.



