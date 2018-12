Il mondo perduto – Jurassic Park/ Sul 20 il film con Jeff Goldblum (oggi, 3 dicembre 2018)

CURIOSITÀ SULLA REALIZZAZIONE DEL FILM

Una serata piena di adrenalina, avventura, fantascienza e tanta azione quella che viene proposta da Canale 20 oggi, lunedì 3 dicembre 2018 che manda in onda a partire dalle ore 21,00 un capolavoro del cinema realizzato nel 1997 con l’accurata regia di Steven Spielberg, stiamo parlando de Il mondo perduto – Jurassic Park, prodotto negli Stati Uniti d’America da Gerald R. Molen e Colin Wilson con produttore esecutivo Kathleen Kennedy. Il montaggio della pellicola è stato effettuato da Michael Kahn mentre gli effetti speciali sono stati curati dalla Industrial Light & Magic, le musiche della colonna sonora sono state scritte da John Williams e la scenografia da Rick Carter. Pellicola che fece largo uso degli effetti speciali dimostrando che il futuro era sicuramente diretto verso gli effetti computerizzati, gli spettatori amarono questo modo di agire e gli incassi di oltre seicento milioni di dollari lo dimostrarono ampiamente. Il film fu girato integralmente alle Hawaii, in tale frangente la produzione costruì un intero parco giochi dove si svolsero le riprese, il parco divenne un’ambita meta per gli amanti del film. La pellicola fu la seconda dell’anno relativamente agli incassi del box office.

NEL CAST JEFF GOLDBLUM

Il mondo perduto – Jurassic Park è una pellicola di produzione americana uscita nelle sale cinematografiche nel lontano 1997. Il film che è stato diretto da Steven Spielberg si basa sull’omonimo romanzo scritto da Michael Crichton, da sottolineare come il volume ebbe grande successo. Nel film spicca l’ottima sceneggiatura diretta da un giovanissimo David Koepp, sceneggiatura che ottenne molti riconoscimenti dagli addetti ai lavori. Buono il cast di attori individuati dal regista di concerto con le case di produzione, (Universal Pictures, Amblin Entertainment, Digital Image Associates) tra di essi spiccano Jeff Goldblum e Julianne Moore. La pellicola che è stata distribuita in Italia dalla Universal Pictures andrà in onda il 3 dicembre su Canale 20 alle ore 21.00. Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

IL MONDO PERDUTO – JURASSIC PARK, LA TRAMA DEL FILM

John Hammond contatta nuovamente il professore Ian Malcolm, la visita è fatta quattro anni dopo la drammatica comparsa al Jurassic Park, comparsa che era quasi costata la vita allo scienziato. Hammond comunica a Ian che il pericolo per il pianeta terra non è ancora finito, stante che le lucertole giganti continuano a proliferare nell’Isola di Sorna, località scelta per svernare dopo la distruzione del parco. Il pericolo che per il momento è circoscritto potrebbe però in un prossimo futuro diventare ingestibile, visto che il nipote di Hammond vuole portare i dinosauri fuori dall’isola e precisamente a San Diego, il suo scopo è quello di creare un parco urbano e di arricchirsi con la presumibile vendita dei biglietti. Ian avrebbe lo scopo di redigere un documento da affidare agli organi d’informazione, in maniera tale da bloccare il piano. All’inizio il professore non accetta la proposta, cambia però idea quando John gli comunica di aver parlato già con la sua fidanzata, Sarah Harding, e che la donna è già partita alla volta della sperduta isola. Arrivato sull’isola il professore scopre di essere stato seguito di soppiatto anche dalla giovane figlia Kelly, insieme alle due donne inizia immediatamente la sua missione. L’isola vede però anche la presenza di Peter Ludlow, il nipote di Jonh, l’uomo insieme al suo braccio destro ha raggiunto la location allo scopo di catturare un raro esemplare di Tyrannosaurus rex da trasportare sul terreno americano. Le due donne non si limitano però ad aiutare il professore nella redazione della tesi da dare agli organi d’informazione, ma si introducono con il favore delle tenebre all’interno dell’accampamento dei cacciatori, qui aprono i cancelli delle gabbie dove gli animali sono detenuti e di fatto liberano tutti i dinosauri che fino a quel momento erano stati catturati dal team del nipote di John. Tra gli animali liberati vi è anche un cucciolo ferito, i bracconieri lo avevano imprigionato con la speranza di attirare in trappola i genitori. Tutto sembra andare per il meglio con i tre salvatori del pianeta che vengono a loro volta salvati da una missione di soccorso. I tirannosauri sono caricati su una nave che fa rotta verso il porto di San Diego. All’arrivo in porto la nave però si arena in porto, l’equipaggio era stato infatti sbranato dalle belve, in tale frangente il tirannosauro padre abbandona il natante dirigendosi verso il centro abitato e seminando il panico nonostante l’intervento anche delle forze speciali a stelle e strisce. Ancora una volta Sarah e Kelly salvano la situazione, esse rapiscono il figlio della bestia e cosi facendo convincono il padre a salire nuovamente sulla nave, qui gli animali vengono addormentati e ritrasportati nell’isola di Sorna. Il professore attua il piano originario effettuando un intervista in cui chiede a tutti di lasciare in pace le bestie. Il finale del film è riservato alla visione della famiglia dei grandi Tyrannosaurus, famiglia che da quel momento vive felice e contenta sull’isola che ormai è diventata di loro proprietà.