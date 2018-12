Daiana Lou, da XFactor a piazza del Popolo/ Video, il duo musicale si esibisce per strada a Roma

Protagonisti a X Factor 10, i Daiana Lou hanno deciso di iniziare un ‘tour’ come artisti di strada: il duo musicale infatti si è esibito in piazza del Popolo a Roma, attirando l’interesse di passanti e turisti. Daiana e Luca, i nomi dei due ragazzi, non sono nuovi a performance del genere: sui loro profili social infatti è possibile vedere alcune delle loro esibizioni per le strade di Berlino. Il video pubblicato su Facebook sta riscuotendo buon successo e arrivano i primi commenti: «Siete un brivido ogni volta che vi si ascolta», «siete tra i più audaci, interessanti e internazionali progetti musicali italiani degli anni Zero!!», «Un bacione Daiana….non smettere di sognare».

DAIANA LOU IN PIAZZA DEL POPOLO: IL VIDEO

«Viviamo lontano e passiamo poco tempo con le nostre famiglie, siamo tornati per le feste e il nostro regalo è continuare a portare la musica nelle strade e nelle piazze. È bellissimo dare e ricevere tutta questa energia e, tra tutta la confusione che c’è oggi, bisogna semplicemente godersi il tesoro delle piccole cose. Buone feste!», avevano scritto qualche giorno fa i due cantanti su Facebook. I Daiana Lou non finiscono dunque di stupire, proprio come accaduto nel corso di X Factor 10: indicati come favoriti per la vittoria finale, i due giovani decisero di lasciare il programma, «questa è una centrifuga che ci sta facendo male. Non si può passare nella stessa giornata dal memorial di un ragazzo alla pubblicità delle patatine. Non ce la facciamo più».





