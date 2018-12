DOMENICA IN/ Giampiero Galeazzi e il morbo di Parkinson. Mara Venier: “ti aspettano ben più di 50 metri”

Momento di grande commozione a Domenica In che ha visto riunirsi ancora una volta Mara Venier e Giampiero Galeazzi. Il mitico Bisteccone è tornato negli studi televisivi del celebre programma tv che ha condotto per diversi anni proprio con la zia Mara. Visibilmente emozionato, Giampiero Galeazzi sta combattendo da diverso tempo contro una terribile malattia: il morbo di Parkinson. Per partecipare al programma, il giornalista e conduttore televisivo è arrivato su una sedia a rotelle. Ad attenderlo in studio l’amica Mara che l’ha accolto con un caloroso abbraccio. Commozione anche negli occhi della conduttrice e del pubblico che ha accolto Galeazzi con un applauso lunghissimo. La sfida di Giampiero Galeazzi è ancora lunga, ma il conduttore ha tutta la forza e l’intenzione di vincerla. Intervenuto durante la rubrica de L’Oroscopo del 2019, Giampiero leggendo le previsioni del suo segno, il Toro, ha detto: “Sono contento di quello che ho fatto nella vita, ora mi manca di fare bene gli ultimi 50 metri”. La Venier allora ha replicato dicendo all’amico che gli aspettano ben più di 50 metri da percorrere! (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

GIAMPIERO GALEAZZI COMMUOVE MARA VENIER

Giampiero Galeazzi è tornato oggi nello studio di Domenica In, al cospetto di una emozionata, commossa ma soprattutto affettuosa Mara Venier. Dopo il loro ricongiungimento avvenuto già lo scorso ottobre, Galeazzi ha preso parte allo spazio dedicato all’oroscopo per il 2019 stilato dall’esperto Mauro Perfetti e ha preso parte attiva durante le previsioni per il suo segno del Toro. Il celebre “Bisteccone”, visibilmente dimagrito e seduto su una sedia a rotelle, ha mantenuto intatta la sua ironia ed alla domanda dell’amica Mara se sia o meno soddisfatto per tutto ciò che ha fatto o se magari ha qualche desiderio, Galeazzi ha replicato: “Di uscire dal frigorifero”, strappando un sorriso in studio. “Io penso che questa mia vita mi abbia dato tantissimo ma ho ancora da attraversare gli ultimi 500 metri… vai, vai!”, si è fatto forza Giampiero, con il sostegno di Mara e del pubblico in studio. “500 metri sono pochi, ne devi fare ancora tanti!”, ha commentato la Venier commossa. “Mi giro dietro e ci sono gli avversari… e chi troverò? Non lo so, vedremo”, ha aggiunto un nostalgico Galeazzi con ancora tanta voglia di combattere. “Troverai i tuoi amici che ti vogliono bene, la tua famiglia, i tuoi figli e Mara… sempre con te”, ha chiosato la conduttrice, avvicinandosi all’amico e regalandogli una carezza affettuosa. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Katia Ricciarelli tra gli ospiti di Mara Venier

Aria di festività a Domenica In, dove la padrona di casa, tra un’intervista e l’altra, apre il suo salotto all’oroscopo per il 2019. Insieme a lei ospiti di primo piano, come il giornalista Alberto Matano, volto quotidiano di Rai 1 e Katia Ricciarelli. “Non Saprei Come Presentarti Se Non Come Mia Sorella”, ha esordito Mara Venier rivolgendosi alla sua ospite poi, in vista del banchetto più importante dell’altro, spazio alle ricette di cucina con i menù più gettonati delle feste. Nello studio di Rai 1 anche Orietta Berti in veste di assaggiatrice e, come sempre, alle prese con uno dei suoi brani più celebri: “Finché la barca va”. Ospite a tu per tu, invece, troviamo l’attrice Giovanna Ralli, che si racconta a distanza di cinque anni dall’addio alle scene. La diva, infatti, ha scelto di lasciare il mondo dello spettacolo in seguito alla morte di suo marito e da allora ha scelto di dire addio alla notorietà. (Agg. di Fabiola Iuliano)

L’ultima puntata dell’anno

Prosegue in “solitaria” la nuova puntata di Domenica In, in onda anche oggi a partire dalle 14 sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Come ben sapete, Mara Venier ormai da alcune settimane, non si scontra più con la Domenica Live di Barbara d’Urso, in vacanza per tutto il periodo natalizio. Quali saranno gli ospiti del nuovo appuntamento domenicale? Tante le emozioni che attenderanno i telespettatori per quest’ultima puntata del 2018 in onda dagli studi Fabrizio Frizzi della Dear. La bionda conduttrice avrà modo di ospitare due grandi donne dalla forte personalità: Orietta Berti e Katia Ricciarelli. Successivamente si apriranno le danze dei festeggiamenti per il nuovo anno con lo chef Filippo Lamantia e l’astrologo Mauro Perfetti. Proprio quest’ultimo, racconterà in dettaglio, come sarà il 2019 per tutti i segni dello zodiaco. A seguire, scopriamo gli altri protagonisti della puntata domenicale e tutte le preziose anticipazioni per un pomeriggio tra sorrisi e relax.

Domenica In, anticipazioni: tutti gli ospiti e le info streaming

Durante l’ultima puntata di Domenica In per il 2018, non mancheranno momenti di musica con la compagnia del Musical Priscilla e il Coro Gospel Sat&B di Maria Grazia Fontana. Protagonista anche l’attualità e le interviste con l’attrice Giovanna Ralli già vincitrice due volte del Nastro d’Argento e la pallavolista Federica Bovolenta in studio con i suoi cinque figli. Come sempre, il programma di Mara Venier oltre ad essere massicciamente commentato sul web, può essere seguito anche in diretta e replica streaming. Tramite il portale di RaiPlay infatti, è possibile visionare in real time in programma, comodamente da personal computer. In alternativa, scaricando la relativa applicazione, sarà possibile anche guardare Domenica In perfettamente in mobilità, ovunque voi siate e disponendo solo di una connessione dati stabile. L’app ufficiale sarà installabile sia su iOS che Android e perfino Windows Phone. A poche ore di distanza dalla messa in onda, sarà visionabile anche la replica On Demand, sempre dallo stesso sito e con le identiche modalità.



