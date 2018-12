DOMENICA LIVE REWIND/ In onda “il meglio di”: l’uomo elfo Luis Padron, Valeria Mazza e Amaurys Perez

A Domenica Live Rewind spazio a Valeria Mazza, l’ex modella e conduttrice argentina che oggi è madre di quattro figli. Ospite di Barbara D’Urso, la Mazza ripercorre la sua vita al fianco di Alejandro Gravier, conosciuto all’età di 18 anni e posato nel 1998. “Ho compiuto 19 anni qui a Milano – ricorda l’ospite di nel salotto di Canale 5 – lui è venuto per il mio compleanno e da lì…”. Sui quattro figli, invece, rivela: “Nelle prime interviste dicevo sempre di volere una grande famiglia, quattro o cinque figli. L’ho sempre voluto”, quindi spazio al ricordo della sua prima gravidanza: “Lui era felice, era tutto sognato e pianificato, avevamo alle spalle già un anno di matrimonio (…) poi ho avuto tutti parti bellissimi”. Secondo l’ex modella, infatti, “quando sei incinta ascolti delle storie tremende”, ma dopo aver partorito per ben quattro volte può dire di aver vissuto “un’esperienza fantastica”, simile a “un’esplosione di vita, di amore”. Per lei un rvm da parte dei suoi bambini, che le riservano un messaggio pieno di affetto. (Agg. di Fabiola Iuliano)

I RITOCCHINI DEI VIP

Barbara D’Urso è attualmente lontana dalle scene, ma la sua Domenica Live continua ad andare in onda con il meglio della stagione che si è appena conclusa. Nel corso dell’appuntamento in onda oggi, il pubblico ha la possibilità di rivedere uno dei servizi più interessanti degli ultimi mesi, quello relativo alla chirurgia plastica e agli eccessi dei vip. Alcune celebrità, infatti, si sono sottoposte a trattamenti che hanno stravolto i loro lineamenti naturali e le loro scelte sono state ampiamente criticate sui social. Fra questi potrebbe esserci anche Gabriel Garko, che si è difeso sui social dagli attacchi degli haters svelando al suo pubblico di apparire più gonfio del normale a causa di farmaci per la tiroide; tra i più chiacchierati anche Flavio Briatore, i cui lineamenti sono stati stravolti da quella che lui ha sempre definito come una drastica dieta. E poi non manca Raffaella Fico, ospite nello studio di Barbara D’Urso per difendersi dalle accuse mosse nei suoi confronti.

INTERVISTA ALL’UOMO ELFO

Il chiassoso parterre di Domenica Live non ha dubbi: Raffaella Fico, rispetto ai lineamenti sfoggiati quando era soltanto una sconosciuta gieffina, è cambiata in maniera radicale. La showgirl, però non ha intenzione di dare spazio ai suoi detrattori e in un servizio girato nella sua bellissima Napoli mostra ai presenti in studio i ritmi della sua giornata tipo. Massaggi, relax e shopping per l’ex concorrente del Grande Fratello che proprio a causa del suo stile di vita, cattura le critiche di Daniele Interrante: “Non stancarti troppo!”, le dice infatti l’irriverente opinionista. Fra coloro che non fanno mistero di essere risorsi al bisturi ci sono invece Serena Grandi e suo figlio Edoardo Ercole, che hanno scelto di sottoporsi a un intervento per eliminare il grasso in eccesso. “Mi senti un’altra” rivela l’attrice, che nel suo proposito di-ricorrere al bisturi ha convinto anche l’ex nemica Corinne Clery. In studio, intanto, fa il suo ingresso Luis Padron, l’uomo di 26 anni che ha stravolto la sua vita per diventare un elfo.



