Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne in prima serata/ C’è anche Gemma Galgani: ecco il loro ruolo

Uomini e Donne sbarca nella prima serata di Canale 5. L’indiscrezione ormai circolava da tempo e, proprio qualche tempo fa, ha trovato piena conferma tra le pagine del settimanale “Chi”. Davide Maggio in queste ore, ha rivelato altri dettagli interessanti in riferimento al programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Le scelte dei tronisti attualmente sulla comoda poltrona rossa, saranno impreziosite dalla presenza in studio di Gemma Galgani e Giulia De Lellis. Le due protagoniste tra le più amate, accompagneranno i tronisti Ivan Gonzalez, Andrea Cerioli, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Teresa Langella verso la fatidica scelta per uscire dallo show al fianco di colui/lei che li accompagnerà per la vita. Per la De Lellis si tratta di un ritorno a casa, dopo la sua fortunata stagione da corteggiatrice e scelta di Andrea Damante. La dama torinese invece, continua ad appassionare le dinamiche over televisive, con le sue frequentazioni e le sue paturnie amorose.

Uomini e Donne in prima serata: Gemma e Giulia De Lellis protagoniste

Gemma Galgani infatti, è senza ombra di dubbio il volto di punta del trono over di Uomini e Donne. Giulia De Lellis invece, tra le ex protagoniste più amate del percorso giovane in TV. Dopo il programma e la sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, ha confermato la sua incredibile popolarità diventando tra le influencer più seguite di Instagram. Secondo quanto riferisce Davide Maggio, Gemma e Giulia non saranno le uniche novità del serale. Ed infatti in pista ci saranno anche Valeria Marini (nelle vesti di conduttrice della serata) e Anahi Ricca: “la costumista, elemento cardine delle sfilate di Uomini e Donne, sarà della partita. Il suo compito? Quello di giudicare le mise dei partecipanti”. Prevediamo ascolti “stellari” per questo (quasi) inedito appuntamento nel prime time. I passati esperimenti di questo tipo, avevano già regalato notevoli soddisfazioni alla Queen. Uno di questi inoltre, aveva riguarda la famosa lettera d’amore che Gemma Galgani ha poi consegnato al suo ex, il “gabbiano” Giorgio Manetti.

