LO SPECIALISTA/ Su Rete 4 il film con Sylvester Stallone e Sharone Stone (oggi, 30 dicembre 2018)

NEL CAST SYLVESTER STALLONE

Lo specialista è una pellicola di produzione americana uscita nelle sale cinematografiche nel lontano 1994. Il film diretto ottimamente da Luis Llosa si basa su un soggetto scritto da John Shirley, alla brava Alexandra Seros affidata invece la direzione della sceneggiatura. Lo specialista è una pellicola drammatica, al suo interno le parti principali sono interpretate da Sylvester Stallone e Sharone Stone, due attori che spesso hanno lavorato assieme e che nell’epoca di uscita del film erano al culmine delle loro rispettive carriere. Il film è già stato visionato parecchie volte in Italia, esso andrà nuovamente in onda il 30 dicembre all’interno della programmazione serale di Rete 4, (ore 21.30). Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

LO SPECIALISTA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Ray Quick e Ned Trent sono due agenti segreti della CIA esperti di esplosivi. L’agenzia da a loro una missione, quella di far saltare l’auto di un potente spacciatore sud Americano. Corre l’anno 1984 e i servizi segreti a stelle e strisce cercano in ogni modo di fermare l’introduzione di sostanze stupefacenti sul loro territorio, per farlo non esitano ad usare i loro agenti in rischiose missioni. L’attentato sembra procedere per il verso giusto fin quando Ray non si accorge che sulla macchina con lo spacciatore vi è anche una ragazzina, egli per questo motivo cerca di annullare la missione per evitare vittime innocenti, ma Ned spinge il bottone del detonatore uccidendo entrambi i passeggeri dell’auto. La rabbia di Ray per non essere riuscito ad evitare quella morte innocente è tanta, e cosi al suo ritorno denuncia il compagno d’armi, con quest’ultimo che viene cacciato dall’agenzia. Anni dopo anche Ray ha abbandonato i servizi segreti e lavora in qualità di killer su commissione, Ned invece presta la sua opera come guardia del corpo di un potente boss locale, Joe Leon. Nella trama si innesta una bella e conturbante donna, May Munro (interpretata in maniera perfetta da Sharone Stone), ella vuole vendicare la morte dei genitori e “ingaggia” Ray. Inizialmente l’ex spia rifiuta, attirato dal carattere della Munro inizia però a seguire il caso. La donna infatti nonostante il rifiuto di Ray era intenzionata a vendicare comunque la morte dei genitori, per questo aveva cercato di organizzare una vendetta “autonoma”, in tale contesto aveva cercato di far innamorare con la sua conturbante bellezza il figlio del boss mafioso, questo allo scopo di riuscire ad avere via libera nell’abitazione di Joe Leon. Lo spettatore viene cosi portato tra molte battaglie, alla fine i due vecchi compagni d’armi si ritroveranno nuovamente uno contro l’altro, anche questa volta ad avere la meglio sarà Ray, con Ned che passa su una mina anti uomo e perde la vita. Il finale del film è riservato al compimento della vendetta della Munro, l’ultimo a morire sarà proprio il boss mafioso, boss che viene ucciso con una carica esplosiva contenuta in un piccolo porta fotografia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA