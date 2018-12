MAURO PERFETTI, OROSCOPO 2019/ Segni di Terra: anno di bilanci per Capricorno, progetti per Vergine e Toro

L’oroscopo di Mauro Perfetti per il 2019 stilato oggi a Domenica In è proseguito con i successivi tre segni di Terra: Capricorno, Vergine e Toro. Il Capricorno è stato definito dall’esperto di Astri come il segno più ambizioso e concreto dello Zodiaco. Quello che verrà sarà l’anno giusto per far vedere a tutti chi siete e cosa sapete fare. Grazie a Saturno raccoglierete tutti i frutti della vostra dedizione. Sarà l’anno dei bilanci e tutto il 2019 sarà illuminato dall’amore. Il segno della Vergine è invece definito il più realista. In merito all’oroscopo del 2019, il prossimo sarà un anno entusiasmante in tutti i sensi. Questo è il secondo dei segni baciati dal destino perchè avrà 7 anni di prosperità. L’autostima e la fiducia nelle proprie capacità aiuteranno a centrare l’obiettivo prescelto. In amore sarete agevolati affinché i vostri sentimenti possano essere indistruttibili. Infine, il segno del Toro, il più “godereccio” dello Zodiaco. Il 2019 ha grandi progetti per voi perchè vi aiuterà a capire cosa vorrete davvero nella vita e con chi vorrete condividere i vostri sogni e le vostre speranze. Non dovete però avere paura di cambiare, poichè solo così sarà un anno super. Sul lavoro non avrete rivali e l’amore sarà all’insegna delle certezze. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Segni d’aria: le previsioni per il 2019



L’oroscopo di Mauro Perfetti per il 2019 durante la puntata di Domenica In si è aperto con i primi tre segni di Aria: Gemelli, Bilancia ed Acquario. Come sarà per loro il nuovo anno? I Gemelli sono il segno più curioso dell’intero zodiaco, sempre in movimento perchè guarda costantemente cosa accade intorno. E’ energico, brillante e comunicativo. Il 2019 sarà un anno generoso di emozioni e sorprese per uno strano e bizzarro disegno del destino; potrete fare tutto quello che volete ma potrebbero nascondersi piccole e insidiose trappole. Potrete correre il rischio di fare il passo più lungo della gamba, occhio alla firma dei contratti. Se siete giovani non fatevi abbindolare da soluzioni “miracolose”. In amore inizierete a guardare la persona amata con occhi diversi. Per la Bilancia, il segno più romantico dello zodiaco, sarà un 2019 costruttivo e risulterà rigenerante sotto vari punti di vista. Non avrete tempo di correre dietro a qualcuno che non vi merita. Infine l’Acquario, il segno più geniale, idealista dell’intero zodiaco. Per questo segno c’è il forte desiderio di indipendenza fortissimo e in amore predilige la sincerità e la lealtà. Il 2019 vi aiuterà a conquistare una nuova felicità, rinnoverete la vostra vita. Quando stabilirete cosa dovrà essere al primo posto, farete del nuovo anno un 2019 ricco di positività. Nella professione circondatevi di persone energiche. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Oroscopo 2019 di Mauro Perfetti a Domenica In

Nell’ultima puntata di Domenica In del 2018, non potrà mancare spazio per l’astrologia con i le previsioni relative a tutti i 12 segni zodiacali. Il 2019 sarà un anno migliore di quello che sta giungendo al termine? A rivelarlo sarà Mauro Perfetti, l’astrologo solitamente protagonista della puntata del lunedì di Detto Fatto, durante la quale rilascia le previsioni per tutta la settimana in partenza. L’episodio di Domenica In di oggi, a differenza delle abitudini, non sarà trasmesso in diretta per lasciare spazio alle vacanze natalizie dei suoi protagonisti ma vedrà comunque la partecipazione di numerosi ospiti degni di nota: oltre al famoso astrologo, verrà intervista da Mara Venier anche Orietta Berti e alla pallavolista rimasta vedova nel 2012 Federica Bovolenta con i suoi 5 figli. Spazio anche a Giovanna Ralli, attrice vincitrice per ben due volte del Nastro d’argento e che il prossimo 2 gennaio compirà 84 anni. Per donare ulteriore atmosfera natalizia in studio, sarà presente anche il coro gospel diretto da Maria Grazia Fontana.

L’oroscopo del 2019

Volto storico della televisione italiana, Mauro Perfetti rilascerà oggi le sue previsioni astrologiche a Domenica In parlando dei 12 segni zodiacali e delle loro aspettative per il 2019. Appassionato e studioso di astrologia da più di venticinque anni, Perfetti ha una rubrica settimanale sul settimanale “Oggi”, è stato ospite in numerosi programmi televisivi (tra i quali “Quelli che il calcio” dal 2006 al 2011, “Almanacco”, “Pomeriggio sul 2”, “Detto Fatto” e molti altri) e ha scritto diversi libri nei quali esprime le sue previsioni su oroscopo, stelle, amore e molto altro. Nei giorni in cui cominciano ad essere diffusi gli oroscopi per il nuovo anno, si attende con curiosità anche l’opinione di Perfetti, che potrebbe confermare o negare quanto rivelato da altri colleghi. Secondo Antonio Capitani, ad esempio, l’arrivo di Giove nel segno dell’Ariete, permetterà a quest’ultimo di realizzare la proprie ambizioni grazie al suo ruolo di pianeta di fortuna. Sarà dunque l’Ariete uno dei segni favoriti per il nuovo anno…



© RIPRODUZIONE RISERVATA