ORIETTA BERTI/ “Non sento di avere più di 40 anni: il mio segreto? Nessun ritocchino ma…” (Domenica In)

Orietta Berti sarà ospite di Mara Venier nella puntata odierna di Domenica In, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 14:00. Si tratterà di un episodio registrato, a differenza di quanto accade solitamente, ma che comunque potrà contare su ospiti di grande livello. Oltre alla cantante di “Fin che la barca va”, che dal mese di gennaio rivedremo anche da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, entreranno nel salotto di Rai1 anche l’astrologo Mauro Perfetti, che rilascerà le sue previsioni zodiacali per il 2019. Spazio anche a storie di grande coraggio come nel caso di Federica Bovolenta, che parlerà della sua vita insieme ai cinque figli dopo la morte del marito. Mara Venier intervisterà anche Giovanna Ralli, attrice che compirà 84 anni il prossimo 2 gennaio, e già vincitrice di due Nastri D’Argento. Non potrà certo mancare l’atmosfera natalizia grazie alla partecipazione del coro gospel diretto da Maria Grazia Fontana che presenterà alcune delle canzoni di Natale più note.

Il ritorno in televisione

È un periodo particolarmente intenso quello che sta attraversando Orietta Berti, alle prese con partecipazioni a diversi programmi televisivi. Già sappiamo che la cantante oggi ha sarà ospite di Mara Venier a Domenica In per parlare della sua carriera e rilasciare anche qualche divertente anticipazione sui prossimi progetti. Nelle prossime settimane, infatti, la rivedremo al fianco di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” e successivamente dovrebbe tornare anche a “Ora o mai più“, in qualità di coach come già accaduto lo scorso giugno. Il talent show dedicato ai cantanti finiti nel dimenticatoio lo scorso anno ha avuto grande successo e la Rai, infatti, ha deciso di riproporlo in anticipo rispettoa alla prima edizione. Orietta Berti si è inoltre fatta notare anche per la sua partecipazione a MasterChef Celebrity Italia, che le ha dato la possibilità di svelare un’altra delle sue grandi passioni: quella per la cucina!

“Non mi sento più di 40 anni”

Ha raggiunto il traguardo di 73 anni ma Orietta Berti non sembra proprio sentire il peso dell’età sulle spalle. Al contrario, la cantante è più attiva che mai in televisione e non ha nessuna intenzione di farsi da parte, continuando anche ad essere protagonista di vari eventi canori in varie località italiane proponendo i suoi più grandi successi. Intervistata dal portale faremusic.it in occasione del suo compleanno, la famosa artista ha ammesso di non avere mai voluto ricorrere al classico ritocchino: “Io non mi sento più di 40 anni. Alcuni giorni penso di averne addirittura 30. Nessun ritocco, il mio unico vezzo è una crema per la pelle. Ne facevo scorta in ogni mio viaggio negli States, la producevano là. Ma ora l’azienda è fallita, dovrò rassegnarmi ad invecchiare”. Lei che ha venduto più di 16 milioni di dischi in 50 anni di carriera ha però ancora un trauma che non riesce a superare: “Perdetti mio padre a 18 anni, travolto mentre in bicicletta era andato all’edicola a prendere il giornale. Un trauma che mi tiene ancora sveglia di notte. Non dormo mai più di 2 o 3 ore per notte”.



