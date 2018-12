Oroscopo Paolo Fox classifica Mezzogiorno in Famiglia/ Video: cambiamenti e novità per Pesci, Ariete e Gemelli

OROSCOPO DI PAOLO FOX, MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA

Dopo la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia, analizziamo la situazione segno per segno. Nono posto per i Pesci, che è giù di corda ma sta per vivere giornate importanti. Chi ha problemi d’amore deve affrontarli perché altrimenti è dura ritrovare la serenità. Analizzate bene quanto accaduto nell’ultima settimana perché gennaio sarà un mese nel quale vi troverete impegnati a pareggiare i conti. Ovviamente non tutti i Pesci sono in crisi, ma gli amori sono ancora difficili. Attenti a non stancarvi e ricordate che i prossimi mesi saranno ricchi di novità. Ottavo posto per l’Ariete, uno dei segni che comincia l’anno con una rinascita. C’è bisogno di tranquillità, ma stanno per arrivare cambiamenti e occasioni per mettervi in gioco. Non siate però rivoluzionari. Per quanto riguarda l’amore, il prossimo sarà l’anno dei colpi di scena. Settimo posto per i Gemelli, reduci da tante tensioni. Se avete rimandato tante questioni, cominciate ad affrontarle. Il mese di gennaio sarà particolare. Per quanto riguarda l’amore, ci vuole un po’ più di intimità nella coppia: stress e tensione possono creare qualche problema. (agg. di Silvana Palazzo)

OROSCOPO: FOCUS VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

All’ultimo posto c’è la Vergine, che sta preparando un Capodanno tranquillo e sereno. Questo è un segno refrattario agli appuntamenti molto chiassosi. Nel 2019 non mancherà qualche tensione riguardante questioni economiche e legali, inoltre ci sarà qualcosa da rivedere a livello di contratti e accordi. Seppur con un inizio lento, il nuovo anno sarà come desiderate. Undicesimo posto per la Bilancia, che si sta chiedendo da un po’ di tempo dove sta andando e quali sono le sue responsabilità. Avete poche persone di riferimento. A livello lavorativo non vi sentite attivi e premiati, una condizione che vi porterete nel nuovo anno. Sarà un inizio agitato, ma pian piano riuscirete a conquistare delle certezze. Dovrete chiudere situazioni che non vanno bene invece per il nuovo anno a livello sentimentale. Decimo posto per lo Scorpione che vivrà un anno importante, ma la settimana non sarà delle migliori. Vi sentite agitati, perché state spingendo sull’acceleratore. Spesso cadete nelle contraddizioni ma dovete ricordare ciò che avete fatto negli ultimi tempi perché è stato importante. (agg. di Silvana Palazzo)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA PUNTATA DI OGGI

LA CLASSIFICA

Ecco la classifica settimanale di Paolo Fox, l’oroscopo da Mezzogiorno in Famiglia. 12esimo posto per la Vergine: i nati sotto questo segno sono un po’ refrattari ad appuntamenti chiassosi. Crescendo avete bisogno di ambienti più intimi. 11esima posizione per la Bilancia: da qualche tempo vi state chiedendo quale sia la vostra via. Non vi sentite del tutto attivi e premiati e questa condizione sarà presente all’inizio del 2019. Decimo posto per lo Scorpione: il 2019 sarà un anno importante, la settimana sarà un po’ sottotono. Quello che avete ora lo avete desiderato e voluto in prima persona. Nona posizione per i Pesci: settimana un po’ giù di corda ma Capodanno è salvo. Avete tanta voglia di stare con gli altri. Ottavo posto per l’Ariete: combinazione per questa settimana abbastanza tonica. È uno dei segni che nel 2019 rinascerà, avete bisogno di tranquillità e qualche novità professionale. Settima posizione per i Gemelli: le tensioni e i pensieri negli ultimi tempi sono stati numerosi. Attenzione all’amore, servirà ritrovarsi. Sesto posto per il Sagittario: dal 2019 nessuno potrà fermarvi. Anche se siete degli sportivi, ma bisogna vedere le cose anche sotto un altro aspetto. Quinta posizione per il Capricorno: è probabile che stiate cercando il silenzio utile a esplorare voi stessi. Settimana di grande meditazione in vista di un 2019 importante. Quarto posto per l’Acquario: recupero in atto, in questi giorni dovete cercare di capire cosa volete nella vita dopo il forte conflitto degli ultimi mesi. Terza posizione per il Cancro: il 2019 avrà Saturno in opposizione ma non sarà un Saturno difficile perché i problemi sono già in corso. Secondo posto per il Toro: lasciate da parte i ricordi e pensate al futuro. Il 2019 nasce con un Saturno importante, qualcuno deve sanare dei conti in sospeso. Dovrete mettere a posto i conti. Prima posizione per il Leone: avete molti Pianeti favorevoli. Sarà un Capodanno tranquillo ma gennaio porterà molta fortuna. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

OROSCOPO DI PAOLO FOX: ARIETE FORTE TENSIONE, CAPRICORNO PROGETTI IMPORTANTI

L’Ariete anche in questa domenica sente forte tensione e molto nervosismo. C’è una tendenza a scalpitare e c’è voglia di allontanarsi e raggiungere una meta lontana per non stare vicino a persone che si vedono come una sorta di gabbia. Questo 2019 per fortuna libera molto e i progetti importanti possono nascere a gennaio. Chi ha un’attività in proprio già se ne rende conto. Ora è tempo di voltare pagina anche in amore. Il Capricorno pensa sempre a progetti grandiosi, in questo assomigliate molto al segno del Leone. Il Saturno nel segno domina tutta la scena e sprona ad una selezione maggiore per evitare fregature. Bisogna cercare di mantenere davvero tranquillità e si potrebbe recuperare molto anche a livello psicofisico. Sarebbe forse il caso di passare una giornata lontano dallo stress e magari contornati di persone alle quali si vuole bene e con le quali si sta costruendo qualcosa di importante.

CANCRO CAPODANNO SERENO, TORO IN CRESCITA

Il Cancro deve vivere un Capodanno sereno, ma non ci si sente di vivere un fine anno pieno di energia. Molti, infatti, si trovano accanto a persona che ora crea più problemi che altro. Si è sempre innamorati e in questo senso non è cambiato nulla. Chi è single però vuole innamorarsi. Se c’è una crisi si può dire che tutto dipende dal partner e non è colpa propria. Forse ci sono dei dubbi perché si sta con una persona più grande o più piccola che ha un diverso modo di vivere. I programmi a lunga scadenza sono difficili. Il Toro vive una domenica preludio di un Capodanno che deve organizzare in modo perfetto. C’è chi è fuori forma e chi, invece, è arrabbiato. I nati sotto questo segno sono però molto pazienti ma quando perdono le staffe allora si deve fare un po’ d’attenzione. In queste giornate si deve curare molto la forma fisica e l’amore. Alcuni hanno voglia di vivere un Capodanno tranquillo piuttosto che darsi al ballo o alla danza.

VERGINE DOMENICA INTERESSANTE, BILANCIA PRONTI PER CAPODANNO

La Vergine ha una domenica molto interessante, dalla prossima settimana poi una Luna ottima annuncia grandi relazioni e uno stato di forza. Ci si può mettere alla prova soprattutto a gennaio. Qui non si mette in discussione l’amore, ci sono state problematiche legate al lavoro anche di tipo contrattuale o legale molto forti. Allora sarà inevitabile che qualcuno debba rimettere mano ad un contratto. La Bilancia comincia a preparare un progetto di Capodanno, questo è un cielo davvero importante per chi ha un’attività in proprio visto che non c’è un insuccesso ma anzi guadagnerete di più. Il problema è che si è in prima persona a portare avanti tutto e questo pesa parecchio. Si vorrebbe avere intorno a più energie, in questo senso si pensa a quei genitori che vorrebbero essere aiutati dai figli o da chi ha un’attività familiare. Questo a volte significa solo che si è stanchi e c’è bisogno di qualcosa in più. In amore non si deve dire mai no.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: IL LEONE HA BISOGNO DI UNO STAFF

Il Leone ha come partner ideale qualcuno che stimola a fare e non qualcuno a cui piace in continuazione dire cosa fare e non fare. Ora, insomma, si sente un forte bisogno di avere uno staff di persone che spinga. Il discorso poi può essere ancora più completo per chi aspetta una nomina o una chiamata. Chi ha già avuto una bella occasione nel mese di dicembre potrà cavalcarla per tutto il 2019. La stagione sarà ottima per chi vuole rimettersi in gioco. Lo Scorpione ha il transito di Venere nel suo segno anche se ormai è quasi agli sgoccioli. Ci si augura comunque che nel mese di dicembre abbia portato delle visioni dell’amore più chiare. Questo significa anche dire basta. Quelli che hanno un ascendente Cancro, Scorpione o Pesci avrà buone risposte entro pochissime settimane. Adesso servono sicurezze oltre a una vita molto più leggera, evitando pressioni che possono causare preoccupazioni.

SAGITTARIO FORTE MA SOLO, PESCI TRANQUILLO

Il Sagittario in questo momento vive un po’ di solitudine, non si ha però bisogno degli altri perché siete dei veri leader che trascinano sempre tutti ma quello che serve è un team di persone che aiuti a realizzare delle idee. Il 2019 sarà un anno davvero molto importante. Sarà ancora meglio se in questo gruppo di persone ci sono amici cari o almeno una persona di riferimento che sarà il partner. Chi è senza amore negli ultimi giorni dovrebbe frequentare qualcuno. I Pesci vivono una domenica che preannuncia un Capodanno davvero tranquillo. Si può riscoprire una passione oppure far finta di nulla e andare avanti, alcune giornate sono esplicite e indicano la strada per il successo. Si sente il bisogno di avere conferme e a livello amoroso quelli che hanno avuto una crisi si devono sbrigare a parlare. Una crisi non significa per forza lasciarsi ma anche vedersi poco a causa di alcuni problemi. Se c’è stata una separazione da poco ci sarà un gennaio con molti combattimenti.

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 30 DICEMBRE 2018

L’oroscopo di Paolo Fox torna come ogni giorno anche per oggi domenica 30 dicembre 2018. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele, andiamo a vedere quanto raccontato segno per segno. L’Acquario ha bisogno di vivere grandi esperienze e si deve essere anche molto convinti di ciò che si vuole fare. Ultimamente si è stati un po’ in crisi ed ora è giusto fermarsi un attimo. Spesso gli adolescenti dell’Acquario hanno un po’ più bisogno d’aiuto. I Gemelli si trovano di fronte a verità nascoste che riemergono in amore. Ora, in ogni caso, non tutte le coppie hanno avuto a che fare con tradimenti oppure hanno un altro problema. Tuttavia, se c’è stata una disillusione o una crisi forse è il caso di parlarne perché a gennaio sarà un momento di disagio. La domenica sarà interessante per chi deve parlare e magari è pronto a dire la sua su vari argomenti.

BILANCIA PRONTI PER CAPODANNO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Ora è il momento di analizzare da vicino i segni che si possono considerare né carne né pesce sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. Lo Scorpione si trova a vivere un cielo interessante con Venere in transito anche se ormai prossimo ad uscire dal segno. Quello che manca sono le sicurezze che si cercano da fin troppo tempo e che devono essere ottenute grazie a un salto di qualità davvero molto importante ma ancora lontano. La Bilancia si prepara per Capodanno, ma deve anche sapere quando porre un freno ed evitare di ritrovarsi a vivere con troppa fretta alcune situazioni. In amore si deve provare a non dire mai di no, ma fin troppe volte si è frenati da stupidi problemi. Si cerca l’aiuto di un genitore che è lontano e non riesce più a dare il suo sostegno. Il Leone ha bisogno di appoggio, da solo non riesce a fare quello che ha in mente. C’è bisogno anche di un partner in grado di stimolare e far venire la voglia di fare, di mettersi in gioco. Fin troppo spesso si sono commessi errori, ora però è il momento di reagire, finalmente.

Clicca qui per l’oroscopo di ieri

TORO IN CRESCITA, TOP E FLOP

Il viaggio nell’oroscopo di Paolo Fox di oggi continua con i segni top e flop di giornata. L’Ariete si trova ad affrontare una forte tensione con delle difficoltà da fronteggiare e un nervosismo difficile da accettare. Si scalpita e c’è voglia di partire, uscendo da un momento complicato con una fuga. Il Toro è in crescita e sta vivendo un momento di grande proiezione verso il futuro. Il prossimo anno potrebbe essere molto importante sotto diversi punti di vista. Il Capricorno ha messo in agenda progetti importanti che possono portare a vivere una giornata interessante già oggi. Saturno domina il segno e sprona a effettuare una selezione che si possa considerare maggiormente attenta. Per la Vergine la domenica è interessante e si può arrivare a vivere delle situazioni interessanti. Soprattutto il mese di gennaio metterà alla prova questo segno. Attenzione agli sviluppi che porteranno le prossime ore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA