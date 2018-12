Paolo Bonolis “massacra” il figlio Stefano/ Video, “Non ci provare, non hai chance: no hope!”

Stefano, figlio di Paolo Bonolis, in queste ore ha condiviso un video in compagnia del padre. Il ragazzo che vive in America, ha avuto modo di giocare con il padre al famoso gioco dello schiaffo, mettendo le mani sotto per cercare di non farsi colpire. Secondo il conduttore di Avanti un altro, il figlio non avrebbe avuto alcuna chance di batterlo, specie perché quando era militare era proprio un campione in questa “disciplina”. Ed infatti, il video ha immediatamente catturato gli internauti perché il famoso presentatore televisivo, ha letteralmente “massacrato” il figlio facendogli diventare le mani tutte rosse per lo schiaffone ricevuto. Successivamente, Bonolis ha concluso la “gara” facendo una dolcissima carezza al figlio. “Lo facevo anche io con il babbo!! La soddisfazione nei loro sguardi ogni volta che riescono a “prenderci” è epica!”, scrivono i fan commentando la spassosa clip. “Che belli! Paolo è un amore”, “Adorabili!”, “What a sweet caress…after the slap”.

Stefano Bonolis, la clip con papà Paolo fa impazzire il web

Ma chi è Stefano Bonolis? Il suo cognome è conosciutissimo. Primogenito di Paolo, è nato dalla relazione con la psicologa statunitense Diane Zoeller, che è stata la consorte del conduttore per 5 anni (dal 1983 al 1988). Il ragazzo vive negli Stati Uniti insieme alla sorella Martina. Dopo i primi figli con la prima moglie, Bonolis ne ha avuto altri tre (Silvia, Davide e Adele) con l’attuale Sonia Bruganelli. Del simpatico Stefano vista la lontananza geografica, non si conosce moltissimo anche se una cosa è assolutamente nota: l’incredibile somiglianza fisica con il padre. Nel nostro Paese il suo nome è arrivato per un breve flirt di alcuni anni fa con Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un altro in attesa del suo primo figlio. “Ci siamo conosciuti un anno e mezzo fa ad Avanti un altro, quando veniva a trovare suo padre. Solo che lui vive a New York e, nonostante l’appoggio di Paolo, che è sempre stato carino con me, e l’idea iniziale di Stefano di venire a Roma, alla fine non se l’è sentita di lasciare l’America. E quindi tutto è finito”, aveva raccontato Paola tra le pagine di Visto. A seguire, ecco la divertente clip di Stefano con il padre Paolo Bonolis, alle prese con “il gioco al massacro”.





