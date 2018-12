PRINCIPE AZZURRO CERCASI/ Su Rai Due il film con Anne Hathaway (oggi, 30 dicembre 2018)

NEL CAST JULIE ANDREWS

Principe azzurro cercasi è una bella commedia a sfondo sentimentale prodotta negli Stati Uniti d’America nel 2004. Il film che è la continuazione della pellicola intitolata Pretty Princess (uscita nel 2001) è stata diretta da Garry Marshall, il regista si è basato su un soggetto scritto da Meg Cabot, di Shonda Rhimes invece la bella sceneggiatura. Il film tra gli attori protagonisti presenta Anne Hathaway e Julie Andrews, alle due attrici è stato affidato rispettivamente il ruolo della principessa Mia e della regina Clarissa. Principe azzurro cercasi non può essere ascritto alle prime televisive, il film infatti è stato spesso programmato soprattutto nei periodi di festa, esso andrà nuovamente in onda stasera, domenica 30 dicembre alle 21.05 su Rai Due. Ma vediamo adesso insieme la trama del film nel dettaglio.

PRINCIPE AZZURRO CERCASI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Mia Thermopolis è pronta ormai ad assumere il ruolo di regina di Genovia, regno lasciatagli in eredita dal padre che da poco era passato a miglior vita. La donna si presta stante la sua motivazione alle tante lezioni di etichetta e galateo reale che il suo ruolo impone, seguita in maniera quasi maniacale dalla nonna, la regina madre Clarisse. La nonna è sempre pronta a dispensare consigli dall’alto della sua saggezza e tutto sembra andare per il meglio. Improvvisamente però la tranquillità viene interrotta, Mia scopre infatti che non può acquisire il titolo di regina almeno fino a quando non contrae matrimonio. Per superare lo scoglio, a Mia vengono presentati decine di pretendenti, tutti però, per qualche motivo vengono scartati dalla bella ragazza. Alla fine la scelta si appunta sul meno peggio, Andrew Jacoby, un giovane che iniziato il corteggiamento acquista finanche l’anello di fidanzamento propedeutico alla dichiarazione di nozze. Nella trama si innesta la sete di potere del Visconte Mabrey, egli ambisce al trono e per questo cerca di convincere il nipote Nicholas Deveraux a conquistare il ruolo di pretendente alla mano della principessa. L’amore sconvolge però i piani del potente Visconte, i due ragazzi infatti si innamorano realmente, un sentimento ricambiato da entrambi e che non vede la falsità del potere al suo interno. Mia, da parte sua dopo un appassionato discorso al parlamento, riesce a variare le leggi, ella diventerà regina anche senza convolare a nozze. La decisione è stata presa di concerto con Nicholas in quanto il ragazzo non ambisce a diventare Re. Alla fine l’unico matrimonio a cui lo spettatore viene invitato è quello tra la regina Clarissa e il responsabile della sicurezza dei reali, Joe. L’uomo si era sempre spaventato di dichiarare il suo amore all’altezza reale soprattutto a causa della differenza di retaggio ma aveva trovato lo spunto dall’appassionante storia d’amore che Mia e Nicholas stavano in quel momento vivendo.

